Le Projet Breakthrough ACTION Guinée recrute un/une Conseiller (ère) en Suivi-Evaluation

Titre du Poste : Conseiller(ère) en Suivi-Evaluation du Projet Breakthrough ACTION Guinée

Superviseur : Chef de projet Breakthrough ACTION Guinée (BA)

Lieu d’affectation : Conakry, Guinée.

CONTEXTE & JUSTIFICATION

La Guinée compte 10 628 972 habitants selon les résultats préliminaires du 3ème Recensement General de la Population et de l’Habitation (RGPH) réalisé en 2014. Avec un taux d’accroissement de 3,1%, le profil démographique de la Guinée reflète un gonflement important et croissant des « jeunes » puisque 42,5% de la population a moins de 15 ans, ce qui suggère que des programmes de santé efficaces devront mettre l’accent sur les jeunes.

De 2013 à 2016, la Guinée a été confrontée à l’une des pires épidémies de son histoire qui a ébranlée son système de santé à savoir l’épidémie de la maladie à Virus Ebola. Cette épidémie a montré la faiblesse du système de santé avec un manque de services de santé de qualité et la confiance limitée des usagers dans le système de santé entraînant ainsi, la faible utilisation des services et le faible taux de couverture sanitaire. Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, la Guinée a pu vaincre la maladie à Virus Ebola et a développée ainsi une politique nationale de santé dont l’instrument de mise en œuvre est le plan national de développement sanitaire (PNDS) 2015-2024 qui vise à améliorer le bien-être de la population par des actions visant à promouvoir la santé maternelle néonatale et infantile, la prévention et la lutte contre les maladies et le renforcement du système de santé.

Dans le cadre de son assistance technique et financière en santé au Gouvernement de la République de Guinée, la mission de l’USAID soutient la réalisation de l’objectif de développement (DO) 1 qui est l’Utilisation des Services de Santé de Qualité Accrue .

Le projet Breakthrough-ACTION Guinée contribuera principalement à l’Amélioration des Comportements Sains et de la Demande de Services de Santé de Qualité en étroite collaboration avec d’autres agences d’exécution de l’USAID tels que le projet Health Service Delivery (HSD) qui contribue à l’Augmentation de l’Utilisation des Services de Santé et au Renforcement du Système de Santé .

Un des objectifs de l’USAID est de promouvoir une culture d’attitudes positives à l’égard du système de santé et de renforcer les comportements de recherche de soins de santé intégrée et de la stratégie de programmation sanitaire globale (Global Health Security Agenda) dans le cadre de la lutte contre les maladies émergentes à potentiel épidémique.

RÉSUMÉ

Le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins (CCP/JHU) met en œuvre le projet Breakthrough ACTION Guinée (BA) qui a deux (2) composantes essentielles qui sont : une composante de santé intégrée axée sur un paquet à savoir le paludisme, la planification familiale/santé de la reproduction, la santé maternelle, néonatale et infantile et une autre composante axée sur les maladies émergentes à potentiel épidémique dans un ancrage de Global Health Security Agenda (GHSA) et de Règlement Sanitaire International de l’OMS (RSI).

Dans le cadre du démarrage des activités du projet Breakthrough (BA) Guinée, le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins recrute un/une conseiller (ère) en suivi-évaluation.

DESCRIPTION DES TACHES

Placé (e) sous la supervision du chef de projet Breakthrough ACTION Guinée et en appui à la mise en œuvre global du projet, le/la conseiller (ère) en suivi-évaluation a pour tâches de diriger les activités de Suivi-Évaluation (S&E) pour le projet et veiller à la coordination et à la supervision de la qualité afin de respecter les obligations du projet et les exigences du donateur (USAID). Le/la conseiller (ère) en suivi-évaluation appuie directement le projet Breakthrough ACTION (BA) Guinée en lui fournissant une expertise technique pour assurer une planification et une exécution efficace de divers processus et activités de Suivi-Evaluation. Basé(e) au bureau de Center Communication Program de Johns Hopkins University (CCP/JHU) Conakry, le/la conseiller (ère) en suivi-évaluation aura des déplacements fréquents à l’intérieur du pays.

TRAVAIL TECHNIQUE

Piloter l’élaboration du plan de suivi évaluation du projet Breakthrough ACTION (BA) Guinée et sa mise en œuvre ;

Élaborer les outils de suivi-évaluation ;

Suivre les indicateurs mis en place dans le cadre du projet ;

Développer des outils et mécanismes de collectes ;

Contribuer à la mise à jour du manuel de procédures du projet ;

Renforcer les capacités des acteurs du projet en matière de suivi-évaluation ;

Suivre l’élaboration de la situation de référence ;

Mettre en place la base de données du projet ;

Mettre en place un cadre et une plate-forme de suivi (y compris un tableau de bord de visualisation) pour suivre les indicateurs comportementaux qui peuvent être collectés au niveau de la communauté, du district, de la région par le personnel et les partenaires de CCP/JHU ;

Mettre en place des systèmes de suivi au niveau communautaire et former le personnel de terrain à leur utilisation ;

Collecter / superviser la collecte de données pour les indicateurs de performance de Breakthrough ACTION Guinée et les télécharger dans le tableau de bord global du projet;

Superviser la collecte et l’analyse des données de processus afin de surveiller la mise en œuvre et les réalisations du projet au niveau sociopolitique (environnement favorable), de la prestation des services, de la communauté et des individus ;

Créer, maintenir et sauvegarder des bases de données électroniques et tout autre fichier de collecte de données ;

Élaborer et mettre en œuvre des procédures d’assurance qualité pour la collecte des données afin de s’assurer de l’exactitude des données ainsi que la validité et la fiabilité des résultats des études ;

Servir de ressource pour le personnel de recherche et le personnel sur le terrain en ce qui concerne la collecte, la saisie, la qualité et le transfert des données ;

Fournir une assistance technique aux principaux homologues et partenaires menant des activités de suivi connexes pour assurer la triangulation et l’intégration des données, y compris le Ministère de la Santé du pays, le CCP/JHU, les partenaires, etc ;

Superviser le personnel embauché localement pour effectuer les activités de collecte de données à l’aide de formulaires et de méthodes définis par exemple : les guides d’entrevue et de discussion de groupe, les questionnaires d’enquête, les format pour la collecte et l’analyse de données secondaires à partir de sources disponibles;

Élaborer des rapports et des présentations sur les résultats du suivi et de l’évaluation et les présenter lors de réunions locales et internationales si nécessaire ;

Appuyer la capitalisation des acquis du projet en collaboration avec les chargé(e) s de programme (program manager) et le chef de projet ;

Participer à la conception des documents de soumissions ;

Conduire et / ou gérer les évaluations indépendantes ;

Démontrer de grandes connaissances approfondies de la gestion basée sur les résultats, de la gestion de données, de même que des méthodes de recherche et les analyses quantitatives et qualitatives ;

S’assurer que les évaluations sont réalisées et que les recommandations et les conclusions de l’évaluation sont mises en œuvre ;

Assurer une communication à partir des conclusions des évaluations ;

Coordonner la mise en œuvre du plan de suivi/évaluation ;

Démontrer de grandes connaissances de maîtrise de logiciel STATA, SPSS, EPI info et tous autres logiciels d’analyse ;

Organiser des formations en éthique pour les collecteurs de données et/ou les cabinets de recherche.

GESTION DU PROGRAMME

Coordonner toutes les soumissions au comité d’éthique local ;

S’assurer que toutes les collectes de données respectent les directives éthiques et les protocoles de recherche approuvés par le JHU et le comité d’éthique local ;

Démontrer de grandes compétences dans le domaine de la recherche ;

Savoir conduire des revues documentaires (document de projet, rapports périodiques, rapports des activités, études/recherches etc.) ;

Savoir maintenir des contacts avec l’équipe de recherche de CCP/JHU Baltimore ;

Participer à l’organisation et à la supervision des études et enquêtes du projet ;

Former les membres du staff du projet à la gestion des données, ainsi que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet au niveau opérationnel ;

Préparer les budgets pour les activités de suivi-évaluation et assurer le suivi des dépenses conformément aux normes et procédures de l’USAID et de CCP/JHU ;

Participer à la rédaction des différents rapports et protocoles de recherche du projet ;

Coordonner avec l’Investigateur Principal qui est basée aux Etats-Unis au siège de Breakthrough ACTION

Participer à l’élaboration et au suivi du tableau de bord des activités des composantes du projet ;

Travailler pour la capitalisation des expériences acquises au cours du programme (mise en place et animation du processus de capitalisation, coordination et finalisation des produits de capitalisation, fiches et autres supports, conception des procédures de diffusion des produits capitalisés);

Assister le chef du projet dans la rédaction/élaboration des rapports d’activités, de formations, de l’organisation et l’animation des ateliers etc.) ;

Assurer toute autre tâche confiée par le chef du projet Breakthrough ACTION Guinée (BA) dans la mise en œuvre des activités ;

QUALIFICATIONS/CONNAISSANCES ET APTITUDES

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4) en statistiques, démographie, sciences sociales, médecine, santé publique ou tous autres domaines pertinents ;

Avoir une expérience avec un système de gestion de données basé sur le Web, de préférence DHIS2

Avoir une expérience dans le domaine de la santé mobile, de la collecte et de la surveillance électronique des données.

Avoir une expérience avérée en matière de suivi-évaluation de projet de santé ;

Avoir au moins 5 ans d’expérience dans le suivi-évaluation des programmes ;

Avoir une bonne maitrise du français (parler et écrire) ;

La maitrise de l’anglais (parler et écrire) est un avantage mais pas une obligation indispensable ;

Avoir de bonnes aptitudes à organiser son propre travail ;

Avoir une aptitude à travailler en équipe et à respecter l’éthique professionnelle ;

Être à la fois disponible et faire preuve de rigueur, de facilité de communication et de pro activité ;

Excellente capacité rédactionnelle ;

Maîtrise des logiciels de traitements et analyses de données (STATA, SPSS, EPI info etc.) ;

Avoir une bonne connaissance et une bonne pratique de l’outil informatique, notamment le Microsoft office (World, Excel, PowerPoint, Publisher) ;

La maîtrise de Excel, Access et SPSS serait un atout

Capacité à travailler sous pression et dans un environnement multiculturel

Expérience avec ou intérêt pour des programmes de changement sociale et comportemental (CSC)

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats (es) sont prié(e)s d’adresser leurs candidatures à l’Application BAGuinea.Applications@gmail.com au plus tard à 17h00 de Conakry, le 18 février 2019, avec l’objet « Conseiller en Suivi-Évaluation du projet Breakthrough ACTION Guinée (BA) ».

Les dossiers de candidature doivent comporter :

Une lettre de motivation détaillée d’au moins une page

Un CV mis à jour de 3 pages au maximum

Une liste de trois personnes de référence

NB : Les soumissions qui ne comportent pas l’objet comme indiqué ci-dessus, qui n’incluent pas les documents demandés ou qui sont reçues après la date limite de dépôt de candidature ne seront pas prises en compte.