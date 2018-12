Le projet « Guinée Expo 2020, Dubaï » présenté à Conakry !

La capitale Conakry a abrité ce vendredi 7 décembre 2018, un atelier de présentation et de vulgarisation du projet « Guinée Expo 2020, Dubaï ». De quoi s’agit-il ? Un événement majeur pour la Guinée, nous en dira son Commissaire général qui n’est autre que le ministre en charge des Investissements et des Partenariats Publics-Privés, Gabriel Curtis.

La Guinée à l’instar de 180 pays devra prendre part à la prochaine Exposition Universelle qui se tiendra à Dubaï, d’octobre 2020 à avril 2021, sous le thème ‘’Connecter les esprits, construire le futur’’. Comme les précédentes manifestations qui ont lieu tous les cinq ans dans un pays différent, l’Expo de Dubaï a pour objectif, de présenter en un seul lieu, les plus belles réalisations de l’humanité sous les regards de 25 millions de visiteurs attendus.

Naturellement que la Guinée ne veut pas se faire conter cet événement. Participer à cette exposition universelle de Dubaï en 2020 représente une aubaine pour le pays afin de briller sur la scène internationale. Selon le ministre Curtis, « La République de Guinée sera dans le district Durabilité avec le sous-thème ‘’Développement durable et renouvellement urbain axé sur l’eau’’. L’eau, source de vie est l’élément central de notre pavillon et notre pays est connu comme le pays des rivières du Sud et le château d’eau d’Afrique de l’Ouest. Nous allons emmener et conduire des millions de visiteurs dans un voyage au fil de l’eau à travers notre beau pays la Guinée. Nous y discuterons notre histoire, notre culture, et les diverses potentialités d’investissement pouvant assurer à notre pays un développement durable et inclusif. »

Par ailleurs, il a rappelé que la participation de la Guinée à cette exposition se résume en trois points :

Faire connaitre et changer la perception de la Guinée sur la scène internationale ;

Mettre en avant les opportunités d’investissements et le savoir-faire guinéen et intéresser de potentiels investisseurs ;

Montrer l’engagement de la Guinée pour le développement durable et inclusif à travers son Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).

Pour Sériane Kenema, Coordonnatrice du projet Guinée Expo 2020, cette exposition est un projet de différentes envergures. Puisqu’ il s’agit de « la première exposition universelle développée dans un pays arabe. Un pays au carrefour du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud et de l’Afrique. Cette exposition aura lieu à Dubaï en même temps que le jubilé des 50 ans des Emirats Arabes Unis qui va forcément attirer excessivement de touristes. C’est une opportunité exceptionnelle pour la Guinée de pouvoir se repositionner sur la scène internationale et préciser au monde entier, ce qui la Guinée peut apporter », a-t-elle expliqué.

Il s’agit tout simplement d’une belle manière pour la Guinée de partager avec le monde, les nombreuses merveilles dont elle regorge et de s’ouvrir à toute opportunité d’investissement pour promouvoir son développement socio-économique.