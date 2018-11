Le Syli qualifié à la CAN 2019, Antonio Souaré annonce de nouvelles perspectives

L’équipe nationale guinéenne a arraché son ticket de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2019. Une performance que le Syli national de Guinée a réalisée face à son homologue de la Côte d’Ivoire avec lequel il se qualifie pour plus cette prestigieuse compétition sportive du continent.

Cet objectif atteint, l’heure est au balisage de nouveaux défis. C’est du moins ce qu’o peut déduire de l’intervention du président de la Fédération guinéenne de football, interrogé par nos confrères de la radio Espace FM ce lundi 19 novembre 2018.

Se projetant dans les perspectives, Antonio Souaré a laissé entendre que pour les préparatifs, le chantier qui est là désormais est qu’ils (les promoteurs du football) ont déjà travaillé dès après le Rwanda avec le staff technique et d’autres acteurs à travers l’Europe et l’Afrique pour essayer de mettre en place une équipe solide et attrayante.

« Parce que ce sont des jeunes qui n’ont pas pu jouer ensemble. Et la compétitivité vient après plusieurs matches. Ainsi, nous sommes en train de préparer des rencontres. Et cette fois-ci, nous voulons jouer avec certaines équipes européennes pour vraiment mettre l’équipe en valeur », a affiché le président de la Féguifoot.

Avec une dizaine de matches joués en plus d’une très bonne préparation, le PDG de GBM estime que le mois de juin (marquant le début de la compétition au Cameroun) trouvera que l’équipe nationale guinéenne est complètement mise au niveau. « Et c’est le grand chantier que nous allons aborder maintenant : la préparation de l’équipe pour juin 2019 », a indiqué Antonio Souaré.