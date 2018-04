Le syndicaliste Aboubacar Soumah chassé d’une réunion syndicale !

Le secrétaire général du Syndicat Libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) Aboubacar Soumah a été éconduit ce mercredi de la réunion hebdomadaire de le centrale syndicale USTG. Selon nos sources, c’est le secrétaire général de l’USTG Louis M’bemba Soumah qui présidait cette réunion qui a donné des instructions pour faire sortir Aboubacar Soumah de la salle de réunion qui s’est tenue à Boulbinet au siège de l’USTG.

Louis M’bemba a demandé, sans menagement, à Aboubacar Soumah de sortir, qui s’est exécuté sans réprobation. Selon nos informations, Louis M’bemba continue à maintenir sa décision d’exclusion d’Aboubacar Soumah de l’USTG, prise au début du mois de janvier 2018.

D’autres sources précisent que Louis craint plutôt pour sa place de secrétaire général de l’USTG dont le mandat finit à la fin de ce mois. Légitimé et auréolé par le succès de la grève des enseignants, Aboubacar Soumah pourrait être un challenger sérieux pour lui à l’élection prochaine. Cette hypothèse fait frémir le vieux syndicaliste Louis Mbemba qui n’a pas hésité à faire sortir l’intrépide Aboubacar Soumah.

A rappeler que le SLECG (syndicat des enseignants) et la FESABAG (syndicat des banques) sont les deux plus grandes forces qui sont affilées à l’USTG, une centrale syndicale fondée et dirigée jusqu’à sa mort par feu Dr Ibrahima Fofana, qui avait mené une grève générale et illimitée des travailleurs en 2006 et 2007 et qui avait failli faire chuter le régime de Lansana Conté.