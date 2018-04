Le tarif pour le Hadj 2018 est connu (conseil des ministres)

Conakry, le 12 Avril 2018 – Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 12 avril 2018 de 10h30 à 12h, avec l’ordre du jour suivant : 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République ; 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 10 avril 2018 ; 3. Décisions ; 4. Divers. Au titre du premier point de l’ordre du jour, Monsieur le Président de la République a convoqué une réunion relative à la finalisation des préparatifs du Hadj 2018. Le Chef de l’Etat a demandé au Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire de prendre les mesures nécessaires pour l’arrêt des constructions et des aménagements anarchiques sur les flancs des collines de Kaaka et dans les zones similaires. Le Président de la République a invité le Ministre en charge des Affaires étrangères à préparer les accords de coopération en attente de ratification afin de les déposer lors de la présente session des lois à l’Assemblée Nationale. Il s’agit notamment des accords avec les Emirats Arabes Unis prévoyant des exemptions de visas pour les passeports diplomatiques et les passeports de service et une facilitation pour les passeports ordinaires. Le Chef de l’Etat a instruit les Ministères en charge de l’Education, de la Fonction Publique, de l’Administration du Territoire et du Budget d’apporter leur pleine coopération à l’opération d’identification biométrique des fonctionnaires en cours d’exécution. Cette opération s’impose afin d’identifier les enseignants en situation de classe sur l’ensemble du territoire national. Au titre du deuxième point de l’ordre du jour, Monsieur le Premier Ministre a introduit le compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 10 avril 2018. Le Conseil a entendu successivement : AU TITRE DU COMPTE RENDU Le Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger a fait le compte rendu de la première Session de la Commission Mixte de Coopération Guinée-Emirats Arabes Unis. Il a informé que la 1ère session de la Commission mixte de Coopération économique, Guinée-Emirats Arabes Unis s’est tenue à Abu Dhabi, du 14 au 15 mars 2018. La délégation guinéenne était conduite par le Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, accompagné par un groupe d’hommes d’Affaires guinéens. La partie Emiratie était présidée par la Ministre de la Coopération Internationale. Le Ministre a indiqué que les travaux de la Commission Mixte se sont déroulés en deux étapes : la réunion des experts et la réunion ministérielle. Pour ce qui est de la réunion des Experts, elle a permis de faire un bref rappel de l’état des actions engagées depuis la signature de l’Accord Cadre général et de constituer quatre sous-groupes d’échanges entre Experts, chargés respectivement de : – La coopération, des affaires politiques et consulaires et de la sécurité ; – Des questions économiques, des investissements de l’industrie, de la culture et du développement ; – L’agriculture et aspects connexes ; – L’énergie et du transport. Il a informé que des rencontres Business to Business furent organisées durant la mission par l’entremise de l’Ambassadeur de Guinée dont le dévouement et la disponibilité sont à saluer. Quant à la réunion Ministérielle, elle a enregistré l’entretien bilatéral avec la Ministre de la Coopération Internationale portant sur les questions nationales et internationales. Les projets d’accords de coopération examinés par les experts ont révélé une convergence de vue sur les questions soulevées et la volonté commune de maintenir un mécanisme de consultations périodiques et la nécessité de mettre en œuvre les accords signés. Le Ministre a affirmé que la 1ère session de la Commission mixte s’est achevée par la signature de cinq (5) accords importants sur : – La création de la Commission mixte de coopération ; – L’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services ; et les facilités d’obtention de visas pour les détenteurs de passeports ordinaires ; – Les consultations politiques entre les deux Ministères des Affaires Etrangères ; – La coopération technique entre les deux Ministères des Affaires Etrangères ; – Les services aériens entre et au-delà des territoires guinéens et des émirats. Il est à signaler qu’aucun accord sur l’agriculture n’a été signé, compte tenu de l’absence d’expert de ce secteur. Le Ministre a soutenu que la signature des accords contribue à l’élargissement du cadre juridique de notre partenariat stratégique et facilitera le mouvement des investisseurs dans les deux pays. Pour ce faire, la Guinée doit immédiatement sensibiliser les acteurs et services concernés pour permettre l’application correcte et responsable des engagements, notamment une attention particulière doit être accordée aux structures de l’aéroport Gbessia, afin de réserver aux investisseurs étrangers en général et Emiratis en particulier un traitement à la hauteur de la volonté politique exprimée. Au cours des débats, les observations essentielles ont porté sur la nécessité de : – Accorder une diligence aux procédures de saisine pour la ratification des accords et conventions ; – Veillez à l’avenir de transmettre les projets d’accords et conventions de coopération aux départements sectoriels avant les rencontres. Au terme de l’exposé, le Ministre, compte tenu de la mission dévolue à une commission mixte de coopération, a sollicité que son Secrétariat technique comprenant le coordinateur des experts, le rapporteur et le représentant de la direction des affaires juridiques soit reconduits automatiquement pour mieux couvrir toutes les sessions. Le Conseil a approuvé cette recommandation. AU TITRE DE LA COMMUNICATION Le Secrétaire Général des Affaires Religieuses a fait une communication relative aux préparatifs du HADJ 2018. Il a expliqué que le transporteur aérien des pèlerins guinéens, est retenu sur la base d’un appel d’offre, dépouillé par une commission interministérielle souveraine. Ainsi, à l’issue du dépouillement et de l’analyse objective des offres, le marché est attribué à Ethiopian Airlines pour le Hadj 2018 ; au tarif unitaire ferme non révisable de 1.384 USD hors taxes. Le Secrétaire Général a soutenu qu’en plus d’un prix meilleur, les avantages liés à cette attribution sont entre autres : – La date de retour du premier convoi prévue 48H seulement après Mina contre deux semaines en 2017 ; – La franchise de 64 kg pour deux pièces contre 46 kg en 2017. Il a informé que la commission interministérielle, les agences privées et les services techniques du SGAR ont fixé le tarif individuel du pèlerinage 2018 à 40 942 200 GNF soit 4 524 USD, au taux de 1 USD = 9 050 GNF. Ce coût prend en compte les 5% de la TVA (nouvelle mesure prise en Arabie Saoudite) et les nouvelles mesures guinéennes concernant l’incorporation des prix du mouton, de l’uniforme et du matelas. Le Secrétaire Général a également informé des dates importantes pour l’organisation du Hadj 2018 : – 13 juillet 2018 : date butoir de la confirmation du quota de 9000 pèlerins guinéens par l’Arabie Saoudite ; – 24 juillet 2018 : départ du premier convoi de Conakry pour Médine ; – 16 août 2018 : fermeture de l’Aéroport de Médine ; – 20 août 2018 : montée d’Arafat ; – 28 août 2018 : retour du premier convoi de Djeddah pour Conakry. Il a formulé les recommandations suivantes : – La validation du tarif individuel du Hadj 2018 au plus tard le 13 avril 2018 ; – La mise à disposition des fonds alloués au Pèlerinage ; – L’envoi de la deuxième mission en Arabie Saoudite pour la signature des différents contrats et l’activation des comptes bancaires ; – Le lancement officiel des inscriptions à partir du 16 avril 2018 ; – L’opérationnalisation du centre informatique d’enrôlement des pèlerins. Au cours des débats, l’observation essentielle a porté sur la prise des dispositions nécessaires pour effectuer la commande des vaccins étant donné que le délai de livraison est de 3 mois. Au terme de l’exposé, le SG a sollicité la validation du tarif individuel du Hadj 2018, au plus tard le 13 avril 2018 et la mise à disposition des fonds alloués au pèlerinage afin de lancer les inscriptions à partir du 16 avril 2018. AU TITRE DES DECISIONS A l’issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit : 1. Le Conseil approuve la date du 16 avril 2018 comme date de lancement des inscriptions au Hadj 2018. 2. Le Conseil demande au Ministre en charge de l’Administration du Territoire d’instruire les autorités décentralisées et déconcentrées de prendre toutes les dispositions pour l’identification des enseignants en situation de classe par niveau, par école et par collectivité. AU TITRE DES DIVERS Le Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique a informé de la clôture de « Conakry Capitale mondiale du Livre », le 22 avril 2018. Le Conseil des Ministres Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement