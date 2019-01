Lélouma : le gouverneur Sadou Keïta lance la campagne de vaccination contre le tétanos

Le gouverneur de la région administrative de Labé, Sadou Keïta, muté récemment à Faranah, a procédé ce samedi 26 janvier 2019, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal dans la préfecture de Lélouma.

C’est la Direction préfectorale de la santé (DPS) qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a mobilisé entre autres, le gouverneur, le directeur régional de la santé, les autorités préfectorales et communales, des sages ainsi que les agents du district sanitaire de Lélouma.

Ainsi, dans son discours, le DPS est revenu sur les objectifs et les défis de cette campagne sanitaire. « Cette campagne doit couvrir toutes les femmes en âge de procréer, soit une cible préfectorale de 55 839 femmes. L’objectif général est de vacciner au moins 95% des cibles attendues et l’amélioration de la couverture anti tétanique de 80% dans la préfecture », explique le Dr Gbamou Ouo-Ouo. Et de poursuivre : « nous sommes en possession des intrants et des ressources de cette campagne. Nous déploierons dans la préfecture 68 équipes composées de 204 vaccinateurs. Pour assurer une mobilisation sociale de qualité, 44 motos, 22 crieurs publics et 33 femmes leaders des groupements féminins seront supervisés par 11 points focaux chargé de la communication. La supervision des acteurs impliqués sera assurée par quatre cadres de la DPS et 19 superviseurs de proximité ».

Le gouverneur, quant à lui, s’est félicité de cette initiative gouvernementale à travers le ministère de la Santé et ses partenaires avant d’appeler les populations surtout les femmes à se faire vacciner pour le bien-être des familles avant de procéder au lancement de ladite campagne.

Faut-il rappeler que cette campagne se déroulera du 29 janvier au 03 février sur toute l’étendue du territoire national.