Lélouma : Un homme d’environ 70 ans se donne la mort

Ce dimanche 17 juin 2018, un homme âgé d’environs 70 ans et père de quatre enfants se serait suicidé à Kénéry dans la commune urbaine de Lélouma. C’est aux environs de 10 heures que sa fille de 18 ans aurait découvert le corps de son père sans vie suspendu au bout d’une corde dans la cuisine.

« Mon père était un peu malade depuis un certain moment. On s’est vu pour la dernière fois hier. Ce matin, lorsque je lui ai préparé son petit déjeuner, j’ai remarqué qu’il était absent de sa chambre. C’est ainsi que j’ai l’ai cherché et retrouvé suspendu sur une corde dans notre cuisine. Et j’ai crié, ma tante est venue et ensemble, nous avons coupé la corde pour essayer de le sauver mais malheureusement c’était trop tard et sur le coup, il a rendu l’âme », déplore Mariama Diallo, la fille du défunt.

La victime, Amadou Oury Diallo parce qu’il s’agit bien de lui aurait des soucis suite à la mort de sa femme il y a quelques années.

« Depuis la mort de sa femme, Amadou Oury avait des soucis qu’il n’a jamais voulu ouvertement exprimés. Il était saint d’esprit mais depuis la mort de madame, il est toujours malade et couché à la maison. Il n’était pas facile de le contrôler à tout moment », explique Boubacar Diallo le président du conseil de quartier de Kénéry.

Informées, les autorités préfectorales, communales, religieuses, la direction préfectorale de la santé et les services de sécurités ont rallié les lieux. Après les enquêtes et les examens, la dépouille a été rendue à la famille éplorée.

« Après l’information, nous avons constitué une équipe composé des membres de la DPS (direction préfectorale de là santé), des médecins et des gendarmes pour nous rendre sur les lieux. Nous avons trouvé un corps sans vie étalé sur le sol, à côté, une corde et une hache et une échelle. Après examen, nous avons effectivement retrouvé les traces de la corde sur le cou. Ainsi, nous sommes arrivés à la conclusion d’un suicide », confie le docteur Diallo Alpha Mamoudou le chargé de la communication au niveau de la Direction Préfectorale de la Santé de Lélouma.