Les circonstances de l’élection de Mamadouba Bangoura, à la mairie de Kindia : l’UFDG ne décolère pas !

Comme nous vous l’annoncions dans une dépêche précédente, au terme de plusieurs reports, le bureau exécutif communal a été en fin mis en place ce lundi 15 octobre 2018, au siège de la mairie de Kindia. Sur 41 conseillers, seulement 25 ont pris part au vote. Dans la salle, les conseillers d’UFDG (union des forces démocratiques de Guinée) ont boycotté le vote puisqu’ils n’ont pas accepté l’idée de procéder à une quelconque élection entre conseillers. Mais, à la grande surprise de tous, un d’entre eux a fait défection dans la salle en participant au vote.

Sur 41 conseillers au total, 40 étaient présents, 25 seulement y ont participé.

Après plusieurs heures de tractation autour le l’accord politique dans la salle de délibération de la mairie sans aucune suite favorable, le candidat et tête de liste de l’UFDG principal parti de l’opposition républicaine a boycotté le vote avant d’exprimer sa colère.

« C’est une mascarade électorale et c’est une honte pour notre pays. Ils ont pris un vieux de 89 ans l’imposer pour me faire écarter chose que nous n’accepterons jamais. L’accord de paix n’a pas été respecté et nous nous ne reculerons pas. On va rendre compte et après on va se faire entendre dans les jours avenirs », s’est amèrement exprimé Abdoulaye Bah, le candidat de l’UGDG à la mairie de la capitale des agrumes.

Contrarié par cet exercice Abdoulaye Bah et ses conseillers se sont ensuite dirigés vers leurs militants pour leur faire le compte rendu et avant même qu’il ne finisse de s’adresser à eux, des échauffourées ont éclaté entre forces de l’ordre et militants. Au cours de cet accrochage, des arrestations ont eu lieu ; à celles-ci, s’ajoutent des blessés au nombre de 6 dont deux côtés forces de l’ordre. Après quelques heures, le superviseur détaché par le MATD (ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation) a rendu public les résultats du vote qui a permis au candidat de l’UDG (union pour le développement de Guinée) de rafler la tête de la mairie.

Très satisfait de cette élection, le nouvel homme de la commune urbaine de Kindia a d’abord exprimé sa joie avant d’inviter la population à la retenue dans la ville « Je suis très content et je suis élu pour tout le monde. Je demande à la population de garder le calme et la sérénité », a affirmé Mamadouba Bangoura, maire élu.

Dans la ville, les conseillers de l’UFDG, rejettent déjà cette élection, et invitent au gouvernement au respect de l’accord du 8 aout dernier.