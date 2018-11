Les premières locomotives du projet GAC arrivent en Guinée

Guinea Alumina Corporation (GAC), qui développe une mine de bauxite dans la région de Boké et qui est l’un des plus importants investissements réalisés en Guinée au cours des 40 dernières années, a annoncé aujourd’hui l’arrivée en Guinée de deux locomotives de manœuvre SD40-2 qui seront utilisées pour déplacer des wagons ferroviaires autour de la zone de chargement de la société sur le site de la mine et sur son quai de déchargement à Kamsar.

Ces locomotives ont été réhabilitées aux Etats-Unis. Chaque locomotive a une puissance nominale de 3 000 chevaux et peut manœuvrer jusqu’à 120 wagons en pleine charge (pesant plus de 10 200 tonnes).

Les premières exportations de bauxite du projet GAC sont prévues au second semestre 2019 et la production de GAC devrait atteindre jusqu’à 12 millions de tonnes de bauxite par an.

Steeve Tremblay, directeur de projet chez GAC, a déclaré : « L’arrivée des locomotives de manœuvre est une autre étape importante dans le développement de notre projet, qui stimulera le secteur minier et l’économie de la région et de la Guinée dans son ensemble. Notre infrastructure d’extraction de la bauxite et sa livraison aux navires pour l’exportation prennent rapidement forme. Nous nous concentrons sur la réalisation de notre travail en toute sécurité et de manière efficace. »

GAC utilisera les lignes de chemin de fer existantes pendant la majeure partie du trajet entre la mine et la côte. La société construit des embranchements ferroviaires aux deux extrémités de la ligne pour se connecter à ses installations.

Le coût total budgété du projet GAC s’élève à environ 1,4 milliard de dollars.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,6 millions de tonnes en 2017. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée.