Les premiers wagons arrivent sur la plateforme de GAC

Guinea Alumina Corporation (GAC) SA, un acteur majeur dans le secteur minier en Guinée, a annoncé aujourd’hui l’arrivée et l’achèvement en toute sécurité du déchargement des premiers wagons ferroviaires qui seront utilisés pour transporter la bauxite du site minier de GAC vers la côte à Kamsar.

Les wagons fabriqués en Chine ont chacun la capacité de transporter 85 tonnes de bauxite. GAC utilisera près de 500 wagons au total pour ses opérations, et pour la livraison de la bauxite à la nouvelle installation portuaire de Kamsar. Pour un déchargement rapide et sûr au port, des équipements spécialisés sont nécessaires, dont le nouveau culbuteur de wagons de GAC qui est en cours de montage, à la suite de son arrivée en Guinée en juin.

Le culbuteur de wagons de GAC, sera capable de faire pivoter deux wagons à la fois, faisant basculer la bauxite qui sera transportée par convoyeur vers des barges. La technologie de pointe utilisée permettra à GAC de décharger deux wagons toutes les 90 secondes.

Chaque train comprendra 120 wagons et transportera plus de 10 000 tonnes de bauxite.

Steeve Tremblay, directeur de projet chez GAC, a déclaré : « Avec l’arrivée de nos premiers wagons, nous nous rapprochons de la première exportation de bauxite. Je félicite l’équipe pour cette étape et j’ai hâte de voir le travail restant à accomplir mené à bien. «

Le projet de GAC est l’un des plus importants investissements miniers en Guinée au cours des 40 dernières années. Les premières exportations de bauxite sont prévues au second semestre 2019.

Le coût total budgété du projet GAC s’élève à environ 1,4 milliard de dollars.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,6 millions de tonnes en 2017. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée.