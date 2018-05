Les vérités de Damantang aux syndicalistes: «face aux grands projets, les discours populistes n’ont pas de place…»

Au Palais du peuple, le ministre du Travail Damantang Albert Camara, a tenu un discours visant à rassurer les masses laborieuses du pays. La disponibilité du gouvernement à rétablir un cadre de dialogue avec les acteurs sociaux (ceux qui sont légaux et légitimes), une politique gouvernementale tournée vers l’amélioration des conditions de travail de la classe ouvrière, les dernières performances des services du ministère du Travail… ont été mises en avant par le ministre.

Pour le ministre du Travail, les efforts du gouvernement ont déjà abouti aux chantiers de barrages hydroélectriques, de milliers de logements sociaux. Mais aussi, aux nouvelles usines, aux nouvelles exploitations agricoles, aux projets miniers intégrés…, autant de nouvelles opportunités d’emplois, dit-il.

Cependant, le ministre fait remarquer que « pour véritablement bénéficier de tout ce qui a été conquis pour être à la hauteur des défis qui attendent le pays, la gouvernance du monde du travail a plus que jamais besoin d’un environnement serein, animé par des acteurs responsables…»

Face à ces « grands projets et chantiers », le ministre estime que ceux qui devront parler au nom des travailleurs, devront avoir la carrure, la compétence et la sagesse nécessaire pour, à la fois protéger les travailleurs, mais également préserver l’outil du travail. « Devant des projets aussi gigantesques, et avec des masses de travailleurs aussi importantes à gérer, les discours populistes n’ont pas de place », a-t-il martelé.

Pour sa part, Damantang engage son ministère à promouvoir les principes de droits fondamentaux de travail, les normes de travail, les opportunités d’emploi, la protection sociale et la sécurité au travail, ainsi que le dialogue social et le tripartisme… «Je convie tous nos partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, à s’impliquer activement en tant que force de propositions concrètes visant à contribuer à l’amélioration des conditions de travail de la classe ouvrière et de tout le peuple de Guinée », a-t-il lancé.