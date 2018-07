Les vice-champions des jeux universitaires d’Afrique accueillis par le ministre Abdoulaye Yero Baldé et ses homologues de la jeunesse et des sports à l’aéroport international de Conakry-Gbessia

L’équipe universitaire de la République de Guinée, vice-championne des jeux universitaires d’Afrique 2018 a été chaleureusement accueillie hier par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Aboulaye Yéro Baldé, entouré de ses homologues, Mouctar Diallo de la jeunesse et Fodéba Isto Keira, Secrétaire Général du Ministère des Sports, ainsi l’ensemble du Cabinet du MESRS, quelques Recteurs/fondateurs d’Universités et des étudiants.

Après avoir félicité l’équipe universitaire de football pour sa belle prestation en Ethiopie, le Ministre Aboulaye Yéro Baldé a exprimé toute sa satisfaction et sa reconnaissance au sponsor officiel des jeux universitaires de Guinée, le groupe Continental mais surtout au Premier Ministre Dr. Ibrahima Kassory Fofana et au Président de la République, Pr Alpha Condé qui se sont investis personnellement pour faciliter la participation de ces jeunes à ce grand rendez-vous, au nom de la Guinée.

Convaincu que n’eût été le goal average, l’équipe aurait pu occuper la première place et tirant satisfaction de la qualification de la Guinée (à travers l’équipe universitaire de Kankan) aux jeux universitaires mondiaux qui auront lieu en Chine, Abdoulaye Yéro Baldé a réitéré son souhait de former des talents issus des universités qui pourront représenter valablement la République de Guinée au niveau sous régional et africain dans les différentes disciplines sportives.

Il a terminé son intervention en remerciant les membres de son cabinet ainsi que toutes les personnalités ayant contribué à la réussite de ces jeux universitaires en Guinée.

Interviewé à son tour, le Ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mouctar Diallo, s’est inscrit dans la même dynamique que son homologue de l’Enseignement Supérieur. Pour lui, l’équipe universitaire de Kankan à travers cette médaille, vient de prouver que les jeunes guinéens ont du talent, il suffit juste d’un coup de pousse pour réaliser des grandes choses. Poursuivant, Moutar Diallo a félicité Abdoulaye Yéro Baldé pour la relance du sport universitaire dans notre pays.

Pour finir son propos, il a remercié cette jeunesse gagnante qui porte haut l’étendard national, cette jeunesse qui porte la Guinée, à travers ce classement honorifique.

Quant au Secrétaire Général du Ministère des Sports, Fodéba Isto Keira, le classement de la Guinée aux jeux universitaires d’Afrique est une fierté et un honneur pour tout le pays. Au nom du Ministre Bantama Sow, il a tenu à féliciter l’équipe vice-championne pour cette brillante prestation, ainsi que le Ministre Abdoulaye Yéro Baldé pour son leadership.

Par la voix de leur capitaine, les joueurs ont exprimé leur joie de rentrer au pays après ce parcours. Ils ont surtout été marqués par la présence de toutes les personnalités, cadres et jeunes étudiants ayant effectué le déplacement pour les accueillir.

La prestation de la troupe des acrobates de l’Université Réné Levesque a marqué fin de la cérémonie d’accueil des vice-champions des jeux universitaires d’Afrique.

