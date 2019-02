LGFP : la commission de discipline sanctionne l’ASK et le Manden FC

Après l’examen des rapports des officiels des rencontres opposant le FC Santoba à l’ASK et celle du Milo de Kankan au Manden FC respectivement pour la 13e et la 12e journées des ligues 1 et 2, la commission de discipline n’est pas restée inerte.

A l’issue de sa réunion tenue cette semaine à son siège sis au palais du peuple à Kaloum, les commissions décident de sanctionner l’Association Sportive de Kaloum (ASK), club de ligue 1 au paiement de douze millions cinq cent trente-six mille francs guinéens assorti des suspensions de son joueur Ousmane Papa Camara pour deux matchs ajournés et trois responsables du club. L’entraineur et son adjoint ont également reçu un dernier avertissement.

Ceci, suite aux incidents survenus lors de sa confrontation le 14 février dernier contre Santoba au stade du 28 septembre à l’occasion de la 13e journée.

Selon cette décision de la commission de discipline de la ligue pro, le club de la presqu’île devra payer les conséquences des comportements anti sportifs de ces supporters, joueurs et responsables ayant entraîné certains dégâts dont la casse des panneaux publicitaires des sponsors et, l’interruption du match.

Quant à son hôte du jour, le FC Santoba, une amende de 2 millions francs guinéens lui est infligée pour mauvaise organisation à cause de l’insuffisance des agents de sécurité, selon le règlement du tournoi.

Le Manden FC pour sa part perd son match contre le Milo de Kankan par homologation 3-0 avec une amende de trois millions de francs guinéens à payer.

Faut-il souligner qu’au cours du match, des supporters ont envahi le stade à la suite d’un but refusé par l’arbitre à la 68e minute. C’est ainsi, le jet des projectiles entraînant des blessés aurait occasionné l’arrêt de la rencontre.

En plus de ces pénalités, le club devra rembourser les frais d’hospitalisation de ces blessés lors de ce match. Par contre, le Milo s’en sort avec un dernier carton jaune synonyme d’avertissement pour mieux assurer la sécurité lors de ses rencontres à domicile.