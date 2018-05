L’hôtel Kaloum vous ouvre ses portes

La perle de Kaloum, ce Joyaux aux Dix Huit Etages ouvre légèrement ses portes à l’occasion de ce Mois saint.

Dans le désir de rendre paisible cette période de Ramadan, l’hôtel Kaloum vous invite pour son ouverture à l’essai, à venir profiter d’un «BUFFET SPECIAL RAMADAN » qu’il vous offre tous les soirs à compter du Samedi 19 Mai 2018.

Venez régaler vos pupilles, par la richesse des mets que notre chef et ses équipes vous concoctent au TARIF UNIQUE et PREFERENTIEL de 200 000 FG Par personne,( boisson non alcolysée incluse).

Comme nous l’annoncions, Le Kaloum est la dernière œuvre Hôtelière, digne d’un véritable Oasis dans un désert, qui va sans doute redessiner la cartographie de la presqu’île de Kaloum et de la ville de CONAKRY.

Présenté comme l’établissement hôtelier ayant le plus de commodités, entre chambres luxueuses, appartements de haut standing , salle d’évènements, espace de SPA, bar panoramique, bar musical, salle de GYM, business center, boutique, banque.. , cet hôtel a pour ambition de faire de Conakry, une destination privilégiée pour clients d’Affaires et de Loisirs, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs.

Si vous désirez également figurer parmi les premiers hôtes à vivre l’expérience unique des chambres, il vous propose les DELUXES (STANDARDS) au tarif spécial de 2.300.000 GNF par nuitée, incluant le petit déjeuner.

Pour toute réservation ou information complémentaire, appelez le 626-99-99-99

N’hesitez pas à vous rendre sur la page web : www.hotelkaloum.com

Ou la page facebook : HotelKaloum

L’hôtel Kaloum, L’essence de l’Hospitalité