Libération de Cheick Touré : la réaction de son avocat

Poursuivi pour le procureur près le Tribunal de Première Instance de Kaloum pour »déclarations calomnieuses et diffamations contre le chef de l’Etat et de son fils », le leader syndical du port, Cheick Touré a été libéré ce lundi 1er octobre après avoir passé 13 jours en détention à la sûreté. Interrogé par la presse, son avocat, Me. Salifou Béavogui a crié victoire. Lisez plutôt sa réaction:

«Ma joie est immense parce qu’aujourd’hui mon client, Cheick Touré est libre. Il est libre de ses mouvements. Il avait été diabolisé, mis à l’index et culpabilisé. Mais le procès a démontré le contraire. C’est un innocent, c’est un syndicaliste, c’est un député à l’Assemblée nationale. Il se bat pour la défense des intérêts moraux et matériels ainsi que le patrimoine qu’est le Port de Conakry. Les débats nous ont donné raison. Mon client a été poursuivi pour dénonciation calomnieuse et diffamation à l’endroit du président de la République et de son fils Mohamed Alpha condé. Nous avons dénoncé la nullité de la procédure parce que la forme commande le fond. En procédure, il y a la manière et il y aussi a la matière (…). Nous avons dénoncé avec force la violation flagrante de l’article 82 qu’on appelle les formalités qui doivent comporter une convocation. Mon client a été convoqué, les motifs et ses droits n’avaient pas été relayés (….). Il est député à l’Assemblée national, un arrêt de la Cour Constitutionnelle lui donne cette qualité et en octobre, il doit prendre fonction. Personne ne peut plus rien contre cette décision. Donc, il ne devrait pas être poursuivi sans que son immunité ne soit levée…».