Ligue 1 Pro : le Hafia se fait surprendre, l’ASK accroché, et la SAG bat Gangan

Trois affiches de la 9ème journée se sont disputées ce jeudi 31 janvier à Conakry et à Siguiri. Au stade du 28 septembre, le Hafia football club est tombé devant le Club Industriel de Kamsar sur le score de 2 buts à 3. Il concède ainsi deux revers de suite après celui de Siguiri (1-0) lors de son déplacement périlleux. L’Ashanti Golden Boys a enchaîné sa deuxième victoire consécutive en dominant Gangan de Kindia (2-0) à domicile. L’autre rencontre qui opposait l’Association Sportive de Kaloum (ASK) au Wackriya de Boké s’est soldée sur un nul ouvert d’un but partout (1-1) au stade de la mission.

En dépit des résultats techniques enregistrés, les données du tableau ont connu une petite variation. Les vert et blanc gardent provisoirement le fauteuil de leader avec 15 points. Cependant, le CIK remonte à la 5ème place avec 12 points avec cette performance. Tandisque les Kaloumkas et la SAG de Siguiri totalisent chacun 11 points. Le WAC pour sa part reste sur cinq nuls avec 11 points. Le Gangan de Kindia quant à lui, reste sur une série noire avec ce 3ème revers concédé ce jeudi en déplacement au stade Kankou Moussa de Siguiri. Cette défaite du club de la cité des agrumes lui permet d’empocher 10 points pour occuper la 9ème place. La suite de cette 9ème journée se disputera demain avec deux affiches au programmes : le Fello star de Labé en découdra avec l’ASFAG au stade du 28 septembre et l’autre match opposera Santoba FC au Satellite à la mission.