Ligue 2 de Basket : Arsyf BBC et CBC dictent leur loi à leurs adversaires respectifs

Après une courte pause, la ligue 2 de Basket a repris ce samedi 9 mars avec deux affiches au palais des sports du Stade 28 septembre. En première heure, Arsyf BBC a battu RBC 84-62. Dans l’autre confrontation, CBC a dicté sa loi au centre Fédéral 51-39. Cette reprise se poursuit dans la soirée avec deux rencontres de la ligue 1 au programme.

Faut-il signaler que le coup d’envoi du championnat avait enregistré plusieurs forfaits dont ceux des équipes de MBC et des Panthères.

Pour le président de la fédération Guinéenne de Basketball, Sakoba Kéita, ces forfaits s’expliquent par les problèmes logistiques. ‘’Certains clubs ont refusé de jouer par faute de moyens, de préparation… Mais cela ne s’explique pas dans la pratique du football. Quand on est engagé dans un championnat, il faut se mettre à jour administrativement avant le début de la compétition. C’est-à-dire, payer les licences et tout cela, il faudra le faire parce que la fédération est ténue par un calendrier international qui est exigeant. Cela nous oblige forcement à démarrer nos activités pour permettre à nos jeunes joueurs d’être en activité et aux clubs aussi d’être en mouvement pour pouvoir participer aux compétitions Africaines. Le basketball guinéen est encore amateur, donc pas de salaire ni de subvention », a fait remarquer Sakoba Kéïta qui précise, par ailleurs, que le règlement stipule que si un club signe deux forfaits, il est out pour le championnat. L’année à laquelle ils seront prêts à jouer, la porte de la fédération leurs seront totalement ouverte, a-t-il martelé.

Cependant , selon un membre du bureau exécutif qui a requis l’anonymat, ces forfaits s’expliquent par le non-lieu de la réunion technique en prélude au démarrage du championnat devant servir de cadre à l’examen des questions liées à la préparation des clubs participants et autres sujets importants.

Par ailleurs, le président Féguibasket fait de la conquête de l’Afrique avec les U16 comme l’une de ses priorités pour cette année.