Ligue des champions : Bantama promet la qualification du Horoya au prochain tour

Le ministre guinéen en charge des Sports, Sanoussy Bantama Sow, qui recevait mardi 4 septembre une équipe cadette de handball victorieuse d’un tournoi régional estime que le sport de son pays se porte actuellement bien.

«Il y a quelques semaines, j’ai reçu la fédération guinéenne de Karaté avec 22 médailles, il y a pratiquement deux semaines on était chez le Premier ministre avec l’équipe cadette masculine de handball avec la médaille d’argent et aujourd’hui nous sommes avec l’équipe nationale cadette féminine », s’en est réjoui le ministre des Sports qui ajoute à cette liste de performance, la qualification récente du Horoya AC en quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF.

Sauf qu’aux quarts de finale, le Horoya est tombé sur plus fort que lui. Du moins sur le papier. En attendant les deux confrontations entre le club de Conakry et le redoutable Al-Ahly, le ministre des Sports est déjà convaincu que le club de son pays passera pour les demi-finales. « Après plus de 40 ans, après le grand Hafia, le Horoya se qualifie en quarts de finale. Depuis hier, RFI est en train de dire que le Horoya est tombé sur le grand. Je vous promets que le Horoya va faire tomber le grand », a fièrement dit, et avec un ton rassurant, le ministre des Sports.

En faisant ce pronostic, le ministre a tenu à souligner qu’il ne le dit pas en tant que président de club, mais en tant que « premier responsable du sport dans son pays ».