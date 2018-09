Ligue des champions de la CAF : Horoya défiera Al-Ahly d’Egypte

Après sa qualification aux quarts de finale de la ligue des champions de la CAF, c’est tout un autre challenge que le Horoya est appelé à relever. Le club de la banlieue de Conakry défiera Al-Ahly, le célèbre club égyptien. Le match aller aura lieu entre le 14 et le 15 septembre, alors que le retour est prévu entre le 21 et le 22 septembre. Avec 40 championnats remportés, 36 coupes d’Egypte, 8 ligues des champions de la CAF…, Al-Ahly est tout simplement le club le plus couronné d’Afrique, et l’un des clubs les plus titrés au monde.

Dans les autres rencontres, il y aura un duel cent pour cent tunisien entre l’Espérance Sportive de Tunis et l’ Etoile du Sahel, alors que les Algériens de l’Entente Sportive Setifienne seront opposés aux Marocains de Wydad Athletic. L’autre match opposera deux équipes de l’Afrique subsaharienne à savoir Primeiro de Agosto (Angola) et TP Mazembe (RD Congo).