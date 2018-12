Ligue des champions de la CAF ( préliminaires) : le Horoya AC qualifié pour le second tour

Le Horoya Ac a assuré ce mardi sa qualification pour le second tour des préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF, à Monovia, où il a battu le Barrack Young Controllers sur le score étriqué d’un but à zéro. Comme lors du match aller à Conakry, les Rouges et Blancs n’ont pas pu faire que d’assurer le service minimum. Cette fois-ci, c’est Bolazi qui a sauvé le club de la Banlieue de Conakry. L’essentiel est en tout cas fait.

Contrairement au Horoya, le Wakrya AC, l’autre club guinéen engagé dans cette ligue des champions est à un but de la qualification. Battu (2-0) au Burkina, le club de Boké mène sur le score de trois buts à un (3- 1 à la 83ème minute ) au stade 28 septembre. Réduit à 10, suite à l’expulsion de son défenseur Ibrahima Sory Doumbouya, Wakrya doit pourtant marquer un autre but pour se qualifier.

Nous y reviendrons