Ligue des Champions de la CAF : Wakriya éliminé dès le premier tour

Le Wakriya AC est passé tout près d’une qualification historique au second tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Il aura manqué un seul but aux joueurs du club de Boké qui peuvent s’en vouloir pour leur manque de réalisme. Battu (2-0) à Ouagadougou lors du match aller, le Wakriya devait gagner à Conakry par au moins trois buts d’écart.

Condamnés à marquer, les joueurs de Guillaume Soumah commençaient tambour battant la rencontre. Mais, à défaut de concrétiser leur domination, ils se sont fait punir par un but d’Ilasse Sawadogo à la 38ème minute. A peine trois minutes plus tard, avec du caractère, le capitaine du Wakriya Louseny Kalissa a répondu à Sawadogo par un joli but. Wakriya et Salitas rentrent ainsi aux vestiaires avec ce score nul d’un but partout.

Le discours de Guillaume à la pause a été bien entendu par Kalissa et consorts. Dès la 48ème minute, Abdoulaye Yonta Camara marque un deuxième but pour le Wakriya. Salitas se devait de jouer très bas pour sauvegarder son avantage d’un but marqué à l’extérieur. Et les Burkinabés ont réussi à le faire tant bien que mal. Salitas laisse ainsi le jeu au Wakriya, mais les joueurs du club de Boké manquent de précisions dans les derniers gestes. D’ailleurs, le défenseur Ibrahima Sory Doumbouya complique la tâche aux siens en se faisant expulser dans le dernier quart d’heure. Mais, face à un Salitas qui refuse le jeu, Wakriya réussira à marquer un troisième but même en étant réduit à 10. Ousmane Lébé Sylla (83ème minute) avait redonné l’espoir à toute une équipe en marquant d’une frappe lointaine. Mais, ce soir, le Wakriya était trop brouillon pour pouvoir marquer ce quatrième but qui le qualifierait. Sa victoire n’aura donc suffi que pour l’honneur. Pour le second tour de la ligue des champions, il faudra attendre une autre fois.