L’ITC et le Gouvernement guinéen renforcent leur coopération en appui au développement économique du pays

Une délégation du Centre du Commerce International (International Trader Center – ITC), conduite par sa Directrice Exécutive, Arancha González, effectue une visite officielle à Conakry, du Samedi 17 au mardi 20 novembre 2018. L’ITC est une agence conjointe de l’Organisation Mondiale du Commerce et des Nations Unies.

Cette importante visite de Mme Arancha González en République de Guinée vise à faire le point sur la coopération de longue date que l’organisation entretient avec le Gouvernement guinéen, en appui au développement économique et social du pays. Les domaines prioritaires de cette coopération portent essentiellement sur (1) la promotion de l’emploi et la création d’opportunités économiques pour la jeunesse, (2) la compétitivité des chaines de valeur agricoles sur les marchés régionaux et internationaux et (3) le renforcement des capacités des organismes d’appui au commerce :

1)La jeunesse au cœur du développement de l’économie Avec près de 62% de sa population âgée de moins de 25 ans et quelques 300.000 jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année, la nécessité de créer des opportunités économiques et de l’emploi durable est une priorité pour la Guinée. C’est en réponse à ce défi que s’inscrit le Programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes en Guinée (INTEGRA) – une initiative du Gouvernement Guinéen et de l’Union Européenne (UE), dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence de Coopération Belge (Enabel), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammeneit (GIZ) et l’ITC. L’intervention de l’ITC porte essentiellement sur le renforcement de l’offre de formation professionnelle, l’accès au financement, l’accès aux marchés des micros, petites et moyennes entreprises et l’appui aux organismes de microfinance ainsi qu’aux institutions d’appui au commerce et aux entreprises. S’alignant sur les priorités du Plan national de développement économique et social (PNDES), ce programme d’une durée de quatre ans est financé à hauteur de 65 millions d’euros par le Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique, en soutien à la lutte contre l’immigration irrégulière en Afrique.

2)Vers des chaînes de valeur agricoles plus compétitives L’agriculture guinéenne offre de nombreuses possibilités d’accélération de la croissance économique et de création d’emplois pour les jeunes et les femmes. La valorisation des chaînes de valeur agricoles à fort potentiel d’exportation et la création de valeur ajoutée constituent un axe majeur de la coopération de l’ITC dans le pays. En voici quelques exemples :Dans le cadre du quatrième volet du Programme Netherlands Trust Fund (NTF IV), l’ITC travaille à l’élaboration d’une étude de marché ainsi qu’au développement d’un label “Cacao de Guinée” afin d’optimiser le positionnement de l’offre guinéenne sur les marchés régionaux. Le label servira à la fois de norme de qualité mais aussi de marque unique qui permettront aux acteurs de la filière de promouvoir leur produit auprès d’importateurs de plus en plus exigeants.La mangue est une autre filière prometteuse pour la Guinée. Avec de grands vergers représentant quelque 700.000 arbres répartis dans les zones de production que sont la Guinée maritime et la Haute Guinée, le potentiel de production est estimé à près de 100.000 tonnes par an. En 2015-2016, l’ITC a réalisé une étude sur la compétitivité de la filière afin d’en optimiser les capacités de production et le potentiel d’exportation, pour le bénéfice de l’ensemble de acteurs, et en particulier les producteurs et les exportateurs.Suite aux recommandations de l’étude, la mangue Kent de Guinée a pénétré le marché européen lors de la campagne 2017. La participation d’une délégation guinéenne à Fruit Logistica, la même année, a permis de sécuriser les premiers clients en France et dans le Benelux.

3)Le renforcement des capacités des institutions d’appui au commerce L’ITC travaillera avec l’Agence guinéenne de promotion des exportations (AGUIPEX) pour renforcer son offre de services aux entreprises, notamment par la mise en place d’un système d’informations commerciales. Il est également prévu que l’AGUIPEX intègre le réseau ouest-africain d’agences de promotion du commerce et des investissements. À propos de l’ITC – Le Centre du Commerce international (International Trade Center – ITC) est l’agence conjointe de l’Organisation mondiale du Commerce et des Nations Unies. L’ITC aide les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement et les économies de transition à devenir plus compétitives sur les marchés mondiaux, contribuant ainsi à un développement économique durable dans le cadre du programme Aide pour le commerce et les Objectifs de développement durable. Pour plus d’informations : Chargée de communicationE: tambwe@intracen.org Responsable portefeuilles Afrique de l’Ouest Centre du commerce international.

