Littérature: dédicace d’un livre sur la vie des étudiants guinéens en Russie

‘’Étudiants guinéens en URSS : souvenirs et témoignages’’, c’est le titre d’un ouvrage écrit par Alama Kandé et présenté au public ce jeudi 22 novembre 2018 au Centre culturel franco-guinéen –CCFG-. La cérémonie de dédicace de l’œuvre littéraire a connu la présence du ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle, de l’emploi et du Travail, Lansana Komara, du consul honoraire de la Fédération de Russie, des amis de promotion de l’écrivain, ainsi que de nombreux invités de marque.

Dans son roman édité par L’Harmattan Guinée, l’auteur rappelle l’historique et le contexte de l’envoi des étudiants de diverses nationalités à l’aube des indépendances. A l’époque, la grande majorité des dirigeants africains, cherchant des voies et moyens pour former en urgence des jeunes cadres, afin de relever les défis dans tous les domaines de développement socioéconomique de leurs pays respectifs, ont recouru à l’ex-URSS (Union des républiques socialistes soviétiques), qui accueillait les étudiants africains, asiatiques et latino-américains.

Une démarche qui a été motivée par le fait qu’à chaque rencontre avec les amis, M. Kandé dit se remémorer avec des anecdotes, des témoignages ou des histoires vécues dans les universités et académies du pays hôte, l’Union des républiques socialistes soviétiques où de nombreux jeunes guinéens, filles et garçons, se sont inscrits dans plusieurs universités. Tout comme beaucoup d’autres jeunes de différentes nationalités avec lesquels des années de formation – et de vie tout court – ont été partagées dans les campus et en dehors.

Alama Kandé est à son deuxième ouvrage chez L’Harmattan Guinée, après « Enseignement technique et formation professionnelle, parents pauvres’’.