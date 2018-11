Littérature : le journaliste et écrivain Yamoussa Sidibé présente son cinquième ouvrage

L’ancien directeur général de la Radiodiffusion télévision guinéenne (RTG) a présenté son nouvel ouvrage ce jeudi 15 novembre à la Maison des écrivains, sise à Taouyah, dans la commune de Ratoma. L’œuvre littéraire qui s’intitule ‘‘Muritigui ou le sabre du refus’’ est éditée par L’Harmattan Guinée.

Dans ledit ouvrage, l’auteur, Yamoussa Sidibé, raconte l’histoire d’un jeune garçon qu’il nomme Sona-Mory, et qui, pour obtenir la libération de sa mère, se fit esclave d’un seigneur de guerre. Et parallèlement à sa captivité, le héros du roman apprit le métier des armes. Chose qui lui valut, au fil des ans, de constituer la plus grand Empire d’Afrique de l’ouest au XIXe siècle, une période marquée par l’attrait qu’éprouvaient les armées européennes pour les territoires du continent africain.

L’armée française se heurtera donc à la résistance de Sona-Mory qui veut reconstituer le Mandé et qui refusera de céder la plus fine partie et moindre pouce de son terroir. Amour, patriotisme, intrigues, trahisons et résignation sont les trames de ce livre qui s’immisce dans l’intimité des grands hommes ouest-africains du XXe siècle.

Un véritable chef-d’œuvre que l’éditeur, par la voix de Mohamed Lamine Camara, salue à sa juste valeur avant d’inviter les uns et les autres à se le procurer au regard de l’importance qu’il revêt. Quant au président par intérim de l’Association des écrivains de Guinée, après avoir félicité l’auteur, a caressé l’envie de voir cet ouvrage inciter d’autres à lui emboîter le pas notamment ses confrères journalistes.

La mise en scène d’un extrait de l’ouvrage a bercé plus d’un. Certes, une prestation mais doublée d’une forte dose qui motivera chacun à s’acheter le roman disponible dans les rayons de L’Harmattan Guinée.