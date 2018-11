Littérature : L’Harmattan Guinée présente l’ouvrage du Dr Baba Diané axé sur l’éducation

Les enseignant(e)s de l’éducation de base en Guinée : Professionnalisation et professionnalité. C’est le titre d’une œuvre littéraire écrite par Dr Baba Diané, directeur national de la formation professionnelle et technique, et présentée ce samedi 3 novembre 2018 à Conakry.

Préfacé par le ministre conseiller à la Présidence de la République, Damantang Albert Camara, l’ouvrage fait une analyse prospective de la formation des enseignant(e)s de l’éducation de base qui œuvrent dans les écoles primaires. Et, met en évidence l’analyse de la situation et les tendances de la formation des instituteurs en Afrique.

Au cours de sa présentation, l’auteur, après avoir longuement exposé sur les défis qui interpellent le secteur éducatif, a rappelé que l’existence des salles de classe ne garantit pas celle des activités pédagogiques.

Poursuivant, Dr Baba Diané a fait remarquer que le projet d’une éducation fondamentale est en chantier en République de Guinée où chaque année, le système éducatif fait face à un goulot d’étranglement causé par un nombre important d’enfant privés d’une scolarisation de 10 années, socle d’une éducation de base durable et pré-requis pour l’acquisition de compétences de base nécessaires à la vie active. « Le défi de l’amélioration de la qualité de l’éducation dans toutes ses composantes, malgré les efforts fournis, est toujours d’actualité », a-t-il évalué.

A partir de l’analyse du taux de réussite au Certificat d’études primaire et élémentaire, Dr Diané aborde aussi les expériences et pratiques de la professionnalité des enseignant(e)s, dans son aspect initial ou continu, dans la perspective de l’éducation de base sur 10 ans.

L’ouvrage de 240 pages, cinquième jet littéraire de l’auteur, est édité par L’Harmattan Guinée. Il s’articule autour de 6 chapitres axés sur les thématiques ci-après : l’analyse du taux de réussite à l’examen d’entrée en 7ème année, l’analyse de la situation de la formation des enseignant(e)s du primaires en Afrique subsaharienne dans une dynamique d’analyse comparée pour en dégager les conséquences, la problématique de la professionnalisation et de la professionnalité des enseignant(e)s, la formations des enseignant(e)s dans la perspective de l’élargissement de l’éducation de base, la question des langues nationales en lien avec le contexte d’une éducation de base à 10 années de scolarité et le projet éducatif pour une formation de qualité des enseignant(e)s de l’éducation de base.