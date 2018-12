Une dédicace de livre a eu lieu dans l’après-midi de ce samedi 1er décembre au Centre culturel franco-guinéen. La rencontre a réuni autour de l’écrivaine Aïssata Doumbouya, parents, amis et de nombreux autres hommes de lettres.

« Suivre son destin », c’est le titre de l’ouvrage édité par L’Harmattan Guinée. Il retrace l’histoire d’une jeune que l’auteure présente sous le nom d’Ana et qui a bénéficié de la double éducation africaine et occidentale, par l’entremise de son père.

Fiancée à Marc, elle est excisée à l’âge de 11 ans. Depuis cette pratique, sa vie va basculer et connaîtra une évolution en dents de scie. Notamment à travers l’officialisation de ses fiançailles avec son bien-aimé Marc et le mariage forcé programmé entre elle et un vieux commerçant par la cupidité de son oncle resté au pays.

Ana réussit à s’échapper de ce projet. Mais elle se fera violer par vieil homme commerçant. L’œuvre est disponible dans les rayons de la maison d’édition L’Harmattan Guinée. Il compile les maux qui caractérisent la vie actuelle, notamment l’excision, le mariage forcé et le viol.