Littérature : Mamadou Aguibou Sow présente un livre compilant le français et le pular

Mamadou Aguibou Sow, dit Mo Kuletée est auteur, traducteur et promoteur en langues nationales. Il vient de publier un livre de 187 pages chez la maison d’édition L’Harmattan-Guinée. L’œuvre littéraire qui s’intitule « Lexique français/pular » contient 5 000 mots, et prend en compte les termes mathématiques, ainsi que ceux des sciences de la vie, notamment la biologie, la physique et la chimie. C’est un livre à deux niveaux, avec une première partie dédiée aux mathématiques et la seconde aux sciences de la vie.

Selon l’écrivain, ceci était un projet auquel il dit avoir cru. Puis, il s’y est lancé dans l’exécution en deux avant que L’Harmattan ne publie l’œuvre. Rappelant de passage la proposition qu’il avait faite à ses amis mathématiciens de faire la même chose que lui, Mo Kuletée confie que ces derniers lui ont répondu que c’était impossible, prétextant qu’ils n’ont pas les concepts mathématiques ou de sciences dans leurs langues respectives.

« Je leur ai dit que c’est fort possible. Et pour preuve, moi, je vais faire un lexique. Alors, j’ai commencé par les journalistes. En 2008, on a formé des journalistes Haal Pular sur des concepts, parce qu’on s’était rendu compte que la plupart de ces journalistes parlaient français/pular. On a leur a appris des notions à savoir comment on peut appeler un ministre, un gouverneur, un préfet ou une sous-préfecture : des concepts de l’administration. Alors, je me suis dit que j’aurais pu faire la même chose en mathématiques pour faciliter l’enseignement de ces langues dans les écoles », explique-t-il.

Comme toute activité humaine, des difficultés, l’auteur les a certes rencontrées, mais pas énormes, banalise-t-il, parce qu’écrivant dans sa langue maternelle. D’ailleurs, il avait déjà écrit 7 livres dans la même langue. Autant comprendre qu’il a suffisamment la main désormais pour écrire et traduire une idée d’une langue A à une langue B.

Mamadou Aguibou Sow est diplômé en Lettres modernes à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Depuis 2004, il est activiste dans l’Association guinéenne pour la promotion de l’écriture et de la lecture en langues nationales. Il est auteur de plusieurs ouvrages littéraires et didactiques en langue pular. A retrouver son dernier livre dans les rayons de L’Harmattan-Guinée.