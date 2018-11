Littérature : Mamadou Pathé Barry présente un ouvrage sur la Sotelgui

Sotelgui : De la coopération Sud-Sud au portefeuille de l’Etat (1993-2013). C’est le titre d’une œuvre littéraire présentée ce samedi 10 novembre 2018 à Conakry. C’était à la faveur d’une cérémonie de dédicace qui a regroupé autour de l’auteur, à la Maison des écrivains, parents, amis, éditeurs et écrivains.

Dans son ouvrage, l’ingénieur-économiste, par ailleurs inspecteur principal de la gestion des télécommunications et membre fondateur de la Société des Télécommunications e Guinée (Sotelgui), Elhadj Mamadou Pathé Barry se penche sur l’échec financier de cet opérateur historique des télécommunications, et qui a été l’un des premiers de la sous-région à réussir sa restructuration et sa privatisation et à introduire la téléphonie cellulaire GSM.

L’ouvrage met en exergue comment cette société, qui regorgeait d’atouts économiques enviables et qui disposait d’un taux d’équipement des plus élevés et d’un vivier de cadres de grande compétence professionnelle, s’est retrouvée, 20 ans après sa création, face à une situation de « cessation de paiement ».

Le livre est disponible dans les rayons de l’Harmattan-Guinée qui l’a édité. Il complète à deux le nombre d’ouvrages écrits par Elhadj Mamadou Pathé Barry, après un premier intitulé : ‘‘Le secteur des postes et télécommunications de Guinée (1958-2015) paru à la même maison d’édition.