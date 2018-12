Littérature : présentation à Conakry d’un livre exposant les merveilles touristiques de la Guinée

‘’Guinée, Terre d’Afrique’’, c’est le titre d’une œuvre littéraire présentée à la Maison du livre ce vendredi 14 décembre 2018, à Conakry. Il s’agit d’un livre de photographies sur les merveilles géographiques et touristiques de la Guinée.

Réalisé et conçu par Mado Camara, Sabine Diakité et Bah Kadiatou Dia, l’ouvrage fait une invite à la découverte de la Guinée, dans sa diversité à la fois touristique et culturelle. Et, à travers une singulière balade géographique illustrée, il balaie l’ensemble du territoire avant d’en ressortir de magnifiques cartes postales.

Ce projet littéraire est financé par une banque de la place. Le responsable de la Communication de cette structure bancaire, Mohamed Lamine Soumah, a justifié le motif qui a poussé son institution à financer ce projet. Selon lui, le livre pousse les lecteurs à visiter les différents sites touristiques du pays.

L’ouvrage fait promener le lecteur entre la savane arbustive du pays mandingue, les plaines côtières bordées de plages de sable blond de la Guinée Maritime, les forêts et montagnes du sud-est du pays et le massif du Fouta Djallon, en survolant les îles de Loos. Le tout illustré par des images d’une qualité exceptionnelle aérées par de très beaux textes qui racontent la Guinée de la plus belle des manières.