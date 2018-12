Loi de finances 2019 : le budget du ministère de l’Action Sociale en hausse de 67%

Le ministère de l’Action Sociale et de la Promotion Féminine a vu son budget de 2019 augmenté de 67%, le mercredi 12 décembre au parlement. C’était à la faveur du passage de la cheffe du département devant les députés.

Selon la ministre Mariama Sylla, son budget 2019 se chiffre à cent quarante-cinq milliards cinq cent dix-sept millions deux cent vingt un mille (145 517 221 000 GNF) contre quatre-vingt-six milliards huit quatre-vingt-deux millions soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-douze (86 882 073 292GNF) en 2018, soit une augmentation de cinquante-huit milliard six cent trente-cinq millions cent quatre sept mille sept cent huit francs guinéens (58 635 147 708 GNF) avec au taux d’accroissement de 67%.

D’après elle, cette augmentation est non seulement le fruit des efforts conjugués de mon département mais aussi et surtout des députés.

«Pour l’année 2019, mon département compte axer ses interventions sur la finalisation du processus de recrutement et de formation des travailleurs sociaux et des personnes handicapées. La création des conditions idéales pour l’épanouissement et de la petite enfance ; l’opérationnalisation du RSU (Registre Social Unifié) ; la poursuite du soutien à la résilience des familles, communautés et enfants orphelins d’Ebola ; la mise en œuvre de la phase pilote du projet d’entreprenariat féminin ; la construction des centres régionaux d’apprentissage des métiers pour les personnes handicapées ; la lutte contre violences et privations à l’égard des enfants ; la poursuite de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femme … », a-t-elle fait savoir.