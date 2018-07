L’OIM organise une formation de journalistes et blogueurs sur le thème de la migration.

Dans le cadre du projet « Migrants as Messengers », l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) a formé 35 migrants retournés aux techniques de communication et de sensibilisation. Pour contribuer à la sensibilisation et la conscientisation des potentiels migrants et de leurs familles contre les dangers de la migration irrégulière, ces nouveaux volontaires ont été outillés pour fournir des informations crédibles quant à leur expérience, à travers les témoignages qu’ils pourront livrer aux médias ou à la société civile.

Cette nouvelle approche pour un traitement différent de la problématique de la migration nécessite le renforcement de capacités de journalistes. C’est dans ce cadre qu’une formation sera organisée sur le thème « Médias et Migrations : Pour une couverture professionnelle et pluraliste ». Ce programme initié par l’OIM sera réalisée sous le financement de l’Union Européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence.

La formation s’adresse à 30 journalistes professionnels ainsi que des blogueurs. Ils seront sélectionnés sur la base de leur motivation et de leur intérêt pour la question migratoire. Ils seront issus de différents médias : presse papier quotidienne ou hebdomadaire, presse digitale et audiovisuelle, blogs sur médias sociaux.

Cette formation aura lieu à Conakry et se déclinera en trois (3) jours (voir détail du programme en annexe), durant lesquels seront traitées les thématiques suivantes :

Introduction au fait migratoire

Cadre juridique national et international

Concepts et terminologie de la migration

Communication interpersonnelle et multiculturelle

Couverture médiatique de la migration en Guinée et dans le monde

Migration sur les réseaux sociaux

Cette session vise à enrichir les connaissances des journalistes sélectionnés sur la thématique de la migration et à renforcer leurs capacités à traiter la thématique migratoire de manière objective, ouverte, nuancée et pluraliste. Animée par des experts en Médias, et en Migration, elle consistera en des activités pratiques et d’enquêtes sur le terrain (réseaux sociaux). Les participants à la formation, divisés par groupes, auront à produire un contenu médiatique (reportage écrit, radio ou télé) dans le cadre de cette formation.

Critères de sélection des candidat ‐ e ‐ s ( issus de différents supports médiatiques)

– Etre Intéressé(e) par la question de la migration ;

– Etre délégué par son organe

Documents à envoyer :

– Un CV

– Une description d’un projet d’article ou de reportage sur les migrations en Guinée (au moins 300 mots), (facultatif)

Candidature à envoyer par courrier électronique aux adresses

mdoumbouya@iom.int, lchandellier@iom.int

Le dernier délai d’inscription et de dépôt du dossier complet est le Samedi 07 Juillet 2018.

PROGRAMME DE LA FORMATION DES JOURNALISTES « Médias et Migrations : Pour une couverture professionnelle et pluraliste » DATE THEMATIQUE CONTENU Intervenants Mardi 10 Guide sur la migration: approche théorique et transnationale – Introduction au fait migratoire – Cadre juridique national et international – Concepts et terminologie de la migration OIM et UE Soumah Action Sociale Unité Com Mercredi 11 Communication interpersonnelle et approche critique – Développement de la capacité d’identifier des stéréotypes – Les réseaux sociaux – Investigations – statistiques : loin des idées réçues – Eviter les fake-news Soumah Action Sociale Luca Lamorte Luca Lamorte Jeudi 12 Migration et médias : une représentation qui compte – Quelle couverture médiatique de la migration en Guinée et dans le monde ? – Le migrant et son expérience au centre de l’information – Elaboration d’un contenu médiatique Emma Camara Abdourahamane Diallo Les Migrants retournés