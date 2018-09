Lola: faute de pont le district de Tono coupé du reste de la Guinée depuis 9 ans

Situé dans la sous-préfecture de Gueasso, le district de Tono est coupé du reste de la Guinée depuis 9 ans. Suite à l’abandon des travaux de construction du pont sur le fleuve « Gouan » situé à 15 kilomètre du chef-lieu de la sous-préfecture par la société adjudicataire de ce projet. (photo d’archives)

Cette zone qui, autrefois, était considéré comme l’un des greniers du pays, est oubliée et abandonnée dans la forêt. C’est une véritable désolation pour ses habitants. Pour accéder au district de Tono, les usagers doivent emprunter un pont de fortune.

Interrogé, Mory Sanoh, le Vice-président du district de Tono nous parle de l’état de dégradation de cet ouvrage colonial: « la rénovation de ce pont rural avait été décidée et prise en charge à moitié par les autorités. Nous avons exécuté notre part de travaux, le gouvernement a essayé d’apporter son soutien, mais depuis 2009, les ingénieurs sont partis en vacances et ne sont plus revenus jusqu’à présent… Après on a appris que l’entrepreneur est décédé.»

Sos donc pour le district de Tono, cette zone rizicole coupée du reste du pays.