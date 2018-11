 Lola : le ministre de la santé en tournée dans la Préfecture

L’esplanade de la Préfecture de Lola a servi de cadre hier jeudi 22 novembre 2018 pour la réception du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. Cette visite du ministre Nyankoye Lamah s’inscrit dans le cadre du travail avec les responsables sanitaires de la Préfecture. Etaient donc présents à la réception, les autorités préfectorales, les sages et les religieux.

Prenant la parole, le Préfet de Lola, Saa Yola Tolno, a souhaité la bienvenue à Monsieur le ministre et à sa délégation. Ainsi, dans son discours, il a salué le courage du ministre Edouard Nyankoye qui a bravé tous les obstacles sur la longue distance pour aller à la rencontre des populations de Lola et aux agents de santé qui s’activent nuit et jour au chevet des malades de cette Préfecture…

Pour le Préfet de Lola, cette visite traduit la volonté du Président de la République et de son gouvernement à conférer avec les populations de Lola en particulier et de celles de l’arrière-pays en général. Elle permettra en outre, selon toujours le Préfet, Saa Yola Tolno, au ministre de toucher du doigt les réalités sanitaires des collectivités locales.

« Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous adresser mes vives félicitations et celles de ma population pour la confiance que le Président de la République a placé en vous. En vous confiant le poste du ministre d’Etat, ministre de la Santé et de l’l’Hygiène Publique », a-t-il conclu.

Pour Dr Édouard Nyangoye Lamah, il est Lola pour non seulement apporter le message de paix du Chef de l’Etat aux populations, mais aussi s’enquérir de l’état des structures sanitaires de la Préfecture. Le ministre va profiter de l’occasion pour demander aux parents d’élèves de Lola de laisser les enfants aller à l’école pour éviter la déperdition.

Pour l’équipement des structures existantes, le ministre de la Santé promet de remédier à cela dès son retour à Conakry. Comme quoi dans deux semaines l’hôpital préfectoral sera équipé et courant 2019 plusieurs cadres de la santé y seront formés. Il a par ailleurs annoncé le recrutement de 4000 mille agents de santé dont certains seront affectés à l intérieur du pays….

Sur ce, il va interpeller les médecins à bien accueillir les patients. Car pour lui, l’accueil est le premier soin. Il insistera en demandant aux médecins de mettre tous les patients sur le même pied d’égalité, de ne pas vendre les produits pharmaceutiques et non plus demander de l’argent aux parents des malades.

Il a aussi fait cas des médecins affectés à l’intérieur du pays mais qui refusent de s’y rendre. « Lorsque je prenais service au mois de juin dernier, il ya avait 700 agents de santé qui remplissaient toutes les conditions techniques mises à la disposition par le ministre de la santé. Ces agents percevaient leurs salaires sans jamais travailler. Sans jamais rejoindre leurs postes d’affectations. J’ai pris la décision de les réaffecter en précisant que toute absence au poste d’affectation pendant trois mois sera sanctionnée et le fautif radié complètement de l’administration. Ainsi du virement bancaire, nous sommes revenus au système de biellettage. J’ai informé mon collègue ministre du Budget à cet effet. »

Après Lola ? Dr Edouard Nyangoye Lamah s’est rendu à Lainé et à Foumbadou dont les centres de santé ont bénéficié des équipements.

Il faut retenir que le ministre de la Santé visitera tous les postes et centres de santé de la Guinée Forestière.