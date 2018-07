Lola : Le pont de Wolono à la frontière guinéo-ivoirienne emporté par les eaux de pluie

Le pont qui relie la Guinée à la Côte d’Ivoire a été emporté par les eaux suite aux inondations provoquées par la crue de la rivière Yah qui sépare les deux pays. Ce dégât a isolé la Sous-préfecture de Gueasso du District de Moribadou dont les habitants ne savent plus à quel saint se vouer.

Interrogé par Guinéenews©, Abou Chérif, le Vice-président du District de Moribado confirme l’information avant de préciser que depuis trois ans, à chaque saison de pluie, l’eau emporte ce pont.

« Cette route est internationale. Le rallye de 1984 est passé ici… Dans un passé récent, plusieurs véhicules ivoiriens et guinéens passaient ici. Malheureusement, son état actuel a découragé beaucoup de chauffeurs », dira le vice-président du District de Moribadou.

Abou Chérif a expliqué, en outre, qu’en 1997 une société ivoirienne qui exploitait les forêts avait fait ce pont avec du bois avant qu’il ne s’effondre quelques années après.

Il faut rappeler que l’année dernière, à la même date, quatre ponts ont été emportés suite aux pluies diluviennes sur cette même route.

Quant au président de la jeunesse de Moribadou, il a déploré cette situation qui persiste depuis des années. « Nous souhaitons la réhabilitation de cette route… Ils sont en train de faire la route à quelques kilomètres de Zoh, mais on ne sait pas encore si cette route passera à Wolono via à Moribadou. Pour l’heure, les jeunes du village et ceux des villages environnants du côté guinéen et ivoirien, se sont mobilisés pour arranger le pont. Mais les travaux sont pour le moment rendus impossibles avec le niveau de la crue. Il va falloir donc patienter.»

Les jeunes interrogés sont tous unanimes sur les conséquences négatives de cette situation. Comme quoi, les produits comme la tomate, l’aubergine et la banane vont pourrir.

SOS donc pour le pont du district de Moribadou, zone agricole par excellence avec des centaines d’hectares de café et de cacao.