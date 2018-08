Lola : un homme tue sa femme pour adultère

A Didita, dans la Sous-préfecture de Laîné, un homme a mis fin à la vie de sa femme. Mamy Yomalo âgée de 42 ans et mère de cinq enfants a été prise en flagrant délit d’adultère par son mari. Ne pouvant supporter l’acte, le mari cocu s’est jeté sur sa femme infidèle et l’a battue à mort.

Rappelons que depuis quelques temps, dame Mamy Yomalo entretenait des rapports avec un jeune enseignant de 35 ans. Ils se voyaient régulièrement. Mais comme on le dit, tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Le mari Vokpo Malomou, est tombé cette nuit-là sur les deux amoureux. Il a surpris sa femme dans les bras de l’enseignant. Et le pire se produit.

Interrogé, le Sous-préfet de Lainé revient sur les circonstances de ce drame : «le mari cocu a pris sa femme en flagrant délit d’adultère avec un jeune aux environs de 1 heure du matin sans pouvoir se retenir. Il s’est jeté sur sa femme pour la battre. Les gens sont intervenus, mais c était beaucoup trop tard parce que tout le monde était couché et très malheureusement, elle est morte sous les effets des coups de bâtons et des coups de poings.

Dès après l’acte, le président du district et le maire sortant m’ont appelé… J’ai répondu à l’appel et immédiatement j’ai appelé les agents de sécurité pour intervenir. Avant l’arrivée des agents sur les lieux, l’assassin avait fui. Nous avons alerté tous les villages voisins pour monter l’embuscade contre lui au cas où il chercherait à traverser un village et ensuite le prendre. Ayant compris la stratégie, il a couru pour venir se présenter à la brigade de Lainé comme quoi il a tué sa femme. Les gendarmes l’ont alors mis dans les locaux disciplinaires. La population a réagi contre l’acte ignoble avant mon arrivé sur les lieux.

Les autorités de Lainé et du district avec les notables sont intervenues pour sensibiliser les citoyens en particulier les jeunes et les femmes. Ils leur ont demandé de ne pas se rendre justice et de laisser la loi jouer son rôle »

Aux dernières nouvelles, on apprend que le présumé assassin est déjà remis à la justice de paix de Lola.