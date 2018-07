Louis M’Bemba Soumah aux syndicalistes : « Il nous faut la victoire ! »

En ordre de bataille avec le gouvernement en vue de faire fléchir celui-ci sur l’augmentation faite sur le prix des produits pétroliers, l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) est décidée à vouer toute son énergie pour gagner le bars de fer.

Au cours d’une réunion d’information qui a réuni les membres de 12 centrales syndicales du pays ce weekend à Conakry, le Secrétaire général de l’USTG a évalué l’enjeu du moment et la nécessité de remporter la victoire. Toute chose qui passe impérativement par la solidarité agissante de chacun de tous.

« A l’heure actuelle, nous avons de gros problèmes. Cela nécessite qu’on se rassemble et qu’on soit unis. Je vous le rappelle, nous sommes une famille. Et une famille, pour qu’elle soit forte, il faut qu’elle soit unie et solidaire », a indiqué Louis M’bemba Soumah à l’entame de son speech.

Poursuivant, il a déclaré que le gouvernement en face reste l’adversaire du Syndicat. « Parce qu’il ne veut pas du bien pour le peuple de Guinée. Et ce problème du prix du carburant concerne toute la Guinée, pas que les travailleurs. Donc, c’est un problème national. Si vous avez remarqué, toutes les préfectures se sont levées comme un seul homme. Donc, on a intérêt à être solidaires, à être unis comme un seul homme. Le combat ne fait que commencer. Et il faut que nous aillions jusqu’au bout. Il nous faut la victoire ! Ou c’est eux, ou c’est nous. Et je suis sûr que ce sera nous », a indiqué, convaincu, M. Soumah.