Lu sur Mediaguinée/Le dernier voyage du journaliste Abdoulaye Bah pour Dinguiraye…

Décédé dimanche dernier des suites d’un accident de la circulation, le journaliste Abdoulaye Bah a reçu un dernier hommage ce jeudi 21 juin au palais du peuple de Conakry avant son dernier voyage pour Dinguiraye, sa ville natale. Au cours d’un symposium organisé par le gouvernement guinéen, le chef adjoint du bureau du site d’informations Guineenews a été honoré par ses amis, sa famille et les politiques.

Pour le chef de bureau de Guineenews, Amadou Tham Camara, la belle plume du défunt manquera aux lecteurs.

« Abdoulaye Bah, était sans doute, un des journalistes les plus talentueux et les plus prolifiques, est tombé donc les armes à la main. Depuis l’annonce de l’accident et du coma dans lequel il était plongé, le Président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement et le chef de file de l’opposition et la presse se sont puissamment mobilisées à son chevet. On priait pour que son tableau clinique qui déclinait à cause d’une hémorragie cérébrale s’améliore afin de prendre un avion médicalisé qui avait été promis par le Président Alpha Condé pour des soins à l’étranger. Le miracle n’a pas eu lieu. Son professionnalisme dans la rédaction de ses articles de presse et de ses chroniques-fictions manquera aux lecteurs, ses taquineries manqueront à ses 12611 amis sur Facebook . Son humilité, sa loyauté et son dévouement manqueront à tout le monde », a dit le patron du défunt journaliste.

Cet événement a connu la mobilisation des professionnels de la presse publique et privée, des partis politiques de l’opposition et de la mouvance présidentielle mais aussi des membres du gouvernement.

Devant une assistance médusée par la mort de journaliste, les membres de la famille saluent la mémoire de leur fils.

« Aujourd’hui Abdoulaye, il a ému tous les Guinéens, par son verbe, par sa plume. Et son vœux s’est exaucé par le sacrifice. Il a cherché à unir tous les Guinéens, tous ceux ce qui sont là, tous les Guinéens des quatre régions naturelles, toutes les confessions religieuses, toutes les obédiences politiques, toutes les corporations, n’est-ce-pas là une preuve qu’Abdoulaye a aimé la Guinée », confie Elhadj Mandjour Diallo.

Abdoulaye Bah qui laisse derrière lui une veuve courageuse et inconsolable sera inhumé ce vendredi à Dinguiraye, la ville qui l’a vu naître.

Thierno Sadou Diallo

