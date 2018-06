L’UNICEF et GAVI améliorent la capacité de stockage et d’opération du Programme Elargi de Vaccination (PEV)

Marc Rubin, le Représentant de l’UNICEF et Dr Bachir Kanté, conseiller du Ministre de la santé, ont présidé la cérémonie de remise d’une chambre froide de 40 m3 et des véhicules à la Coordination du Programme Élargi de Vaccination (PEV) le vendredi, 5 mai 2018 au siège du PEV.

Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un accord tripartite signé entre le Ministère de la Santé, GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization) et l’UNICEF en septembre 2017, pour renforcer le système de santé et plus particulièrement la vaccination systématique en Guinée..