L’Union des Forces Républicaines «désapprouve » l’accord entre le RPG-UFDG

Comme on le sait, la mouvance présidentielle, l’opposition dite républicaine et une délégation gouvernementale dirigée par les ministres de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et de l’Industrie sont parvenues à un accord mercredi 8 août 2018 pour une sortie de crise. Dans un communiqué rendu public, ce jeudi 09 Août, l’Union des Forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré désapprouve cet accord qu’elle estime avoir été obtenu dans un cadre inapproprié. Nous vous livrons in extenso ce communiqué :

« Dans le cadre du règlement des contentieux électoraux, le comité de suivi composé de : Mouvance, Opposition républicaine, UFR, société civile et communauté internationale, a été saisi.

En dépit de cette saisine, le Bureau Exécutif de l’UFR constate avec regret qu’une RENCONTRE INFORMELLE s’est tenue ce mercredi 8 aout 2018, au siège de l’UFDG, entre la mouvance et l’opposition républicaine, en présence du Ministre du MATD, Président du Comité de Suivi.

Le Bureau Exécutif de l’UFR considère que les conclusions qui devraient être faites et validées par la plénière du Comité de Suivi ont été engagées et conclues par le RPG Arc-en-ciel et l’UFDG avec la bénédiction et la présence du Président du Comité de Suivi.

A ce titre, l’UFR désapprouve ces accords obtenus dans un cadre inapproprié et en l’absence des autres membres de la plénière.

Cette attitude rappelle aux citoyens la malheureuse entente entre le RPG Arc-en-ciel et l’UFDG lorsqu’il s’est agi du vote du Code Electoral révisé, devenu inapplicable.

En conséquence de ces agissements, l’UFR rappelle que le respect des lois, des procédures de travail est un acte important à observer pour éviter d’aboutir à des situations de crises perpétuelles dans notre pays.

En tout état de cause, le BE de l’UFR demande à ses militants et sympathisants de rester mobilisés et vigilants pour la défense des droits et acquis du Parti lors de ces élections communales ainsi que des valeurs républicaines qui sont chères à notre Parti.

Le Bureau Exécutif »