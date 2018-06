Lutte contre la corruption et détournements: Marie Madeleine, n’y fonde aucun espoir

«Je crois que Kassory Fofana ne fera rien de nouveau contre la corruption dans notre pays. Je pense qu’il n’y a pas d’espoir…»

L’ex-candidate aux élections présidentielles de 2010 s’exprimant ce lundi 11 juin chez nos confrères de la radio Espace sur la nomination d’Ibrahima Kassory Fofana à la Primature, a estimé que ce dernier ne pourra rien faire dans la lutte contre la corruption en Guinée. Elle a également donné son point de vue sur le limogeage du directeur de l’Office Guinéenne de Publicité (OGP) Paul Moussa Diawara et du Directeur de l’Office Guinéen des Chargeurs (OGC), Sékou Camara pour malversations financières.

«Je pense qu’il n’y a pas d’espoir de voir que ce gouvernement-ci lutte contre la corruption. Déjà, quand vous voyez sa composition, on a recyclé la moitié et ils ne sont pas tous blanchis. M. Kassory Fofana est lui-même issu des sérails de la haute fonction publique guinéenne. Dans la haute fonction publique guinéenne, on n’a jamais audité les personnes qui ont participé aux pillages de l’économie. Je crois que M. Fofana ne fera rien de nouveau pour la lutte contre la corruption dans notre pays», a-t-elle déclaré.

Limogeage des Directeurs de l’OGP et de l’OGC

«Je crois que le Premier ministre vient de poser un acte fort en ce qui concerne le limogeage de Paul Moussa Diawara et de Sékou Camara. Mais, je n’aurais pas tout à fait la même lecture que vous ou de certains de vos auditeurs parce qu’il y a plusieurs non-dits autour de son acte. D’abord M. Diawara est un leader d’un parti politique allié au RPG Arc-en-ciel et M. Camara est un cacique membre du bureau politique national du RPG. La raison donc de la révocation de ces deux fonctionnaires serait plutôt liée à une lutte fratricide à l’intérieur du RPG Arc-en-ciel. J’ai eu en fait quelques informations concernant Paul Moussa Diawara qui se préparerait à être candidat à la présidentielle de 2020 et qui ne s’entendait pas du tout avec Bantama Sow alors président du conseil d’administration de l’OGP. Quant à M. Sékou Camara, membre du bureau politique du RPG, il aurait mobilisé des militants pour s’opposer à la nomination de M. Kassory Fofana de la Primature. Si ces informations sont vraies, je conclurais donc que la vraie raison de leur révocation, ce ne serait pas la lutte contre la corruption, l’impunité ou encore le détournement de fonds mais bien un règlement de compte.

Je pense que si M. Kassory Fofana veut lutter contre la corruption, contre les détournements, je pense qu’il va commencer par le département qu’il vient de laisser, la Présidence de la République également qui vient d’augmenter son budget de fonctionnement de 11%, pendant qu’on demande à tout le monde de serrer les boulons. Et puis les audits devraient non seulement concernés tous les départements ministériels mais aussi toutes les sociétés d’Etat où il y a des détournements de fonds. Je pense à la SEG, à la SOGEAC, à la CNSS, les impôts, l’EDG, le port autonome de Conakry, aux universités publiques, aux secteurs miniers, à la pêche, aux marchés publics. Donc si M. Kassory Fofana œuvrait dans ce sens, le pays allait certainement bouger mais pour l’instant, je reste sceptique et nous allons observer ce qu’il va poser comme acte les prochains jours pour lutter contre la corruption.»