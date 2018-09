Lutte contre la pauvreté: bientôt une mutuelle de crédit pour les femmes de Télimélé

Sur l’initiative du Conseil Préfectoral de Développement avec l’appui des autorités préfectorales et communales, une mutuelle de crédit communautaire MC2 sera bientôt mise en place dans la préfecture de Télimélé.

Cette mutuelle offrira l’opportunité à la population de lutter contre la pauvreté et de se prendre en charge à travers l’auto-emploi financé par des fonds de crédits avec un taux d’intérêt de 2%.

Pour sa mise un place, un comité de pilotage à été constitué. Celui-ci a pour mission de veiller à une large information et sensibilisation des citoyens sur les principes de son fonctionnement afin de les faire adhérer dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.

Selon Sekou Condé, membre dudit comité, les préparatifs vont bon train et les citoyens affichent de la volonté à y adhérer. «La mutuelle est venue pour la population et non contre elle. Toutes les couches sociales et les différentes corporations peuvent accéder à des fonds de crédits. Mais pour ce faire, il faudra être membre. Les frais d’adhésion sont fixés à 135.000fg par membre et un million pour les groupements et les sérés», nous a-t-il expliqué et d’ajouter : «concernant le lieu choisi pour implanter cette mutuelle et les péripéties liées aux préparatifs, notre siège se trouve au quartier Kolly tout près de la bibliothèque préfectorale non loin de la justice de paix. Les travaux de sa construction sont très avancés. Mais il y a certains qui sont dubitatifs quant à sa crédibilité et son impact réel sur le panier de la ménagère. Mais nous tentons de les rassurer.»

À l’en croire, les agents sont déployés dans les quartiers et les districts de la commune urbaine et dans certaines communes rurales afin d’accélérer son démarrage prévu en ce mois d’octobre 2018.