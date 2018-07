Lutte contre la piraterie en mer: des patrouilleurs de la Marine nationale réhabilités (Discours du ministre de la Défense)

LE 06 JUILLET 2018

Messieurs les membres du Gouvernement ;

Excellence Messieurs les Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique et de l’Afrique du Sud en Guinée ;



Monsieur le Chef d’Etat-major adjoint Général des Armées

Monsieur le Haut Commandant en second de la Gendarmerie Nationale – Directeur de la Justice Militaire ;

Messieurs le Chef d’Etat-major del’Armée de Mer ;

Messieurs les Officiers généraux, officiers, sous-officiers

Madame la Directrice du Port autonome de Conakry ;

Distingués invités

Mesdames et Messieurs,

C’est à la fois un grand honneur et un plaisir pour moi de vous savoir nombreux à cette cérémonie de réception des patrouilleurs et vedettes entièrement réhabilités au profit de l’Armée de Mer.

Je voudrais vous remercier d’avoir accepté de rehausser de votre présence cette cérémonie, qui témoigne le dynamisme de la coopération entre la Guinée et vos pays respectifs.

Il me parait important de rappeler que ces patrouilleurs et vedettes ont été offerts à l’Armée Guinéenne en 1986 et 1987 par les Etats-Unis d’Amérique, pour lui permettre de renforcer ses capacités de surveillance des côtes maritimes.

La remise en condition de ces équipements est d’autant plus importante pour l’Armée de Mer que cette surveillance apparait de plus en plus préoccupante à cause de la piraterie maritime et du trafic illicite de tout genre, qui constituent aujourd’hui des menaces réelles à la sécurité nationale et internationale.

Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, à travers leur formation et leur équipement, est l’un des impératifs de la réforme du secteur de sécurité que notre pays a entreprise en collaboration avec nos partenaires au développement.

Depuis 2010, ces patrouilleurs et vedettes n’étaient plus opérationnels. Par le génie de la société Keywest-Marine et grâce au financement entièrement supporté par le budget national de développement, ils sont de nouveau fonctionnels, après une si longue période d’hibernation préjudiciable au rendement des forces navales.

La réparation de ces patrouilleurs, qui va améliorer considérablement l’action de l’Etat en mer témoigne la volonté du Gouvernement à se faire doter des capacités réelles pour préserver les intérêts vitaux du pays dans sa zone économique exclusive.

Qu’il me soit permis de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République et son Gouvernement, pour avoir rendu disponible cet important financement de deux millions de dollars en moins de trois exercices budgétaires.

J’associe à ces remerciements la Société Sud-Africaine Keywest-Marine pour l’assiduité et la qualité du travail accompli.

C’est le lieu d’évoquer la pertinence de l’appui fait à notre pays par les Etats Unis d’Amérique, la France et tous les autres partenaires techniques et financiers, dans l’effort de participation de la Guinée aux opérations de maintien de la paix, à travers l’équipement et la formation de nos différents contingents déployés en République du Mali.

Je souhaite ardemment que cette coopération militaire se renforce et se diversifie.De notre côté, mon Département s’emploiera inlassablement pour son raffermissement.

Je prie les Ambassadeurs ici présents d’accepter nos remerciements et nos encouragements pour les efforts qu’ils déploient auprès de leurs Gouvernements en faveur de notre pays.

Enfin, j’invite les bénéficiaires de ces patrouilleurs et vedettes à en prendre efficacement soin, en vue de leur utilisation durable pour le renforcement de la défense de notre pays et de la sécurité internationale.

Vive la coopération internationale ;

Je vous remercie.