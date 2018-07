« Maintenant, les gens tombent rarement malades pour des questions liées à l’eau », Mariama Yansané, Sage-femme au centre de santé de Konkouré

Mariama Ciré Yansané, Sage-femme au Centre de Santé Communautaire de Konkouré, Mamou — © UNICEF/ I.S. KABA

« Depuis mon arrivée ici en mars 2016 jusqu’au 25 février dernier, on achetait un bidon d’eau de 20 litres entre 1000 et 1500 GNF. Des problèmes d’hygiène se posaient avec acuité. Pour boire, on achetait des sachets d’eau minérale en ville pour les stocker dans nos maisons. On recevait fréquemment les malades diarrhéiques. Maintenant, les gens tombent rarement malades pour des questions liées à l’eau et on économise nos temps et notre argent. Ici, nous avons un robinet dans la salle d’accouchement, de consultation et au laboratoire », explique-t-elle.

Dans la sous-préfecture de Dounet, située à 15 km de la commune urbaine de Mamou, la majeure partie des malades préfèrent se rendre au poste de santé du district de Dindeyah (7 km de Dounet) pour se faire soigner. Cette mobilisation s’explique d’après certaines indiscrétions, par le traitement, l’accueil et la discrétion dont fait montre la cheffe du poste de santé à l’endroit des malades. Mariama Keïta, cheffe du poste de santé, nous racontera son calvaire avant de se réjouir de la réalisation d’un forage dans la cour du poste desanté.

Mariama Keïta, Cheffe du Poste de Santé du district de Dindeyah, Sous-Préfecture de Dounet, Mamou — © UNICEF/ I.S. KABA

« C’est avec une joie immense que nous avions accueilli ce forage avec une eau très propre comparativement à ceux de Soumbalako et de Dounet . Avec les malades qui viennent se soigner ici la nuit, c’est maintenant très facile de puiser de l’eau et de continuer le traitement sans problème. Les enfants malades qui quittent les coins reculés où l’eau potable est quasi inexistante, après leurs traitements, je remplis les bidons d’eau de 5 à 10 litres pour remettre à leurs parents afin qu’ils puissent continuer à boire de l’eau propre jusqu’à la fin de leur convalescence. Vraiment, nous remercions la DPS*, l’UNICEF et tous ceux qui sont impliqués dans la réalisation de ce forage, car on en avait vraiment besoin », reconnaît-elle.

À Konkouré, le fait de parcourir des kilomètres chaque jour pour s’approvisionner en eau potable jouait considérablement sur le taux de fréquentation scolaire. M. Fodé Ali Mansaré, professeur de Biologie et de chimie au collège Missira (Konkouré) nous confie :