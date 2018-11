Maintien d’ordre: le tout-nouveau patron de la CMIS prévient les fauteurs de trouble

Nommé par décret N° D 277/ PRG/SGG, le mercredi 7 novembre 2018, le directeur central entrant des Compagnies mobiles d’intervention et de sécurité (CMIS) a pris fonction ce mercredi 14 novembre à Conakry. C’était en présence de l’inspectrice général de Police et de la Protection civile, Aminata Kobélé Kéita ainsi de nombreux officiers, sous-officiers et hommes du rang mobilisés pour la circonstance.

Dans son discours de circonstance, le promu a déclaré mesurer dans toute leur acuité les attentes de la population quant au problème de sécurité.

«C’est pourquoi je fais miens les défis du maintien de l’ordre qui sont sur le chemin de la croissance, de la tranquillité et de la cohésion sociale voulues par tous », s’est engagé le colonel Sékou Kéita.

Se disant conscient des défis qui les interpellent, lui et ses hommes, le tout-nouveau directeur central entrant de la CMIS a indiqué son action et celle de ses troupes s’inscriront dans la poursuite des efforts de son prédécesseur: garantir la paix sociale et l’ordre public indispensable à tout développement en empruntant la ligne définie par la Loi 09.

« Et sous la coordination de monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de monsieur le Directeur général de la Police, je ferai de la lutte contre le désordre public et les incivilités, mon bâton de pèlerin. Pour ce faire, je ne saurai tolérer aucune violation de la loi et ses applications en ce qui concerne les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public. C’est tout le sens du mandat qui nous est confié. C’est pour cela que j’en appelle au sens de patriotisme, au courage et à l’abnégation de chacun et de tous », a-t-il intimé à ses agents.