Mairie de Kindia : Abdoulaye Bah de l’UFDG ne compte pas baisser les bras

« A Kindia, le seul et l’unique candidat c’est Abdoulaye Bah de l’UFDG qui a obtenu 22.143 voix de la part de toutes les communautés et des confréries religieuses. »

Le candidat malheureux de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), pour la mairie de Kindia compte poursuivre la lutte pour briguer la mairie de Kindia. Ce samedi présent à l’assemblée générale hebdomadaire de son parti, à Conakry, Abdoulaye Bah déclare qu’il reste et demeure le maire légitime de la ville des agrumes. D’ailleurs, selon lui, les citoyens de Kindia sont prêts à en découdre avec toute personne qui va tenter de s’opposer à la liberté démocratique en Guinée. Déjà, le parti a déposé un recours au niveau du procureur. Concernant les violences qui émaillé la ville et « la tentative d’assassinat du chef de file de l’opposition », Abdoulaye Bah n’a pas manqué de condamner ces actes qu’il qualifie de barbares. Lisez plutôt sa déclaration.

« A Kindia, vous avez été témoins de ce qui s’est passé. Mais nous avons résisté au non du droit et de la liberté, de la justice et de l’indépendance politique de la Guinée acquise il y a 60 ans…Donc, à Kindia, le seul et l’unique candidat c’est Abdoulaye Bah de l’UFDG qui a obtenu 22.143 voix de la part de toutes les communautés et des confréries religieuses. Au nom de Dieu, nous déclarons ici qu’ils ne gagneront pas. L’heure de la vérité a sonné à Kindia et en Guinée. Militants de l’UFDG, levez-vous pour qu’on puisse mettre fin à cette spirale qui fait la honte de ce digne peuple de Guinée qui a été le centre d’indépendance et de dignité en Afrique. Après cette opération commando, ce coup d’Etat à Kindia, nous sommes fâchés et Kindia est décidé à en découdre pour réclamer son maire élu par les 22.143 voix contre Bangoura qui a eu 850 voix. Je l’ai battu à Gangan dans son quartier et à Kaly dans son village où j’ai obtenu 411 contre 76 voix. Kindia est prêt et les citoyens n’ont pas travaillé depuis 17 jours pour exiger qu’Abdoulaye Bah pour qui ils ont voté soit rétabli dans ses droits. Pour cela, le pool d’avocats de l’UFDG a déposé une requête au tribunal…Donc Kindia est prêt à en découdre avec des gens qui se moquent de nous et qui foulent au sol la liberté démocratique. »