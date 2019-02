Mairie de Matoto: l’UFDG va empêcher toute reprise de cette élection (Dr. Oussou)

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation vient de signifier dans un courrier qu’il a adressé aux deux candidats en lice pour la marie de Matoto la reprise de l’élection ce mercredi 6 février. Si le RPG Arc-en-ciel n’y trouve aucun inconvénient, l’UFDG, quant à lui, s’oppose farouchement à toute reprise de ladite élection. Joint au téléphone, le Vice-président et président intérimaire du parti, Dr. Fodé Oussou Fofana compte mobiliser tous ses militants pour empêcher la tenue de cette reprise. Lisez sa réaction !

«Le ministre Bouréma Condé prend ses rêves pour de la réalité. J’espère que le président de la République, Alpha Condé va lui rappeler à l’ordre. Nous allons lui prouver que nous ne sommes pas dans la jungle ou bien dans un pays anarchique où chacun fait ce qu’il veut. Tout le monde sait que le dossier de la mairie de Matoto est conflictuel. Notre candidat Kalémodou Yansané a été élu avec 23 voix sur les 45. Un certain Balla Moussa Kéita est venu déchirer les bulletins du candidat présenté par le RPG Arc-en-ciel, en l’occurrence Mamadouba Tos Camara. Ce n’est pas parce qu’ils ont perdu les quatre communes qu’ils vont forcer pour avoir la commune de Matoto. La seule élection possible dans la commune de Matoto est celle de l’installation des Vice-maires et les autres membres. Etant vice-président et actuellement président par intérim de l’UFDG, si le ministre Bouréma Condé essai de faire le forcing, il sera responsable de tout ce qui adviendra. Nous allons mobiliser l’ensemble des militants du parti pour empêcher cette reprise de l’élection. Si le candidat du RPG Arc-en-ciel se sentait triché, il n’avait qu’à saisir le TPI (Tribunal de Première Instance) de Mafanco».