Mairie de Matoto : réaction à chaud du candidat du RPG qui clame lui aussi victoire

La commune de Matoto risque de connaître des soubresauts à l’image de certaines communes urbaines rurales de l’arrière-pays. Du moins, à observer la délétère atmosphère qui a suivi le décompte pour l’élection du maire.

Puisque les différentes parties engagées dans le processus clament chacune sa victoire. Nous vous proposons cette brève intervention du candidat du parti au pouvoir, Mamadouba Toss Camara.

« Déjà, nous savons tout par rapport et aux agissements de l’UFDG. Mais nous sommes des républicains ? Et donc, respectueux des principes du droit. Déjà, les dépouillements ont été faits dans les règles de l’art par l’Administration. Et le candidat du RPG Arc-en-ciel, Mamadouba Toss Camara que je suis, avec l’alliance UFR, nous avons enregistré les 23 voix. Quand ils (partisans de l’UFDG, Ndlr) ont constaté que les 23 sont là, ils ont demandé de reprendre le décompte. Et c’est en ce moment qu’ils ont semé la pagaille. C’est ce qui a amené le tohubohu dans la salle de délibération. Mais je vous dis, avec cette victoire, le candidat du RPG devient le maire de Matoto jusqu’à ce que l’Administration se prononce pour valider l’élection du victorieux que je suis », a-t-il confié aux journalistes.