Le porte-parole du ministère de la Justice Sékou Keita a formellement démenti les rumeurs faisant état de la mort d’Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, le célèbre détenu dans le dossier sur le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. « Il n’a absolument rien, il est sain et sauf », a indiqué Sékou Keita à Guineenews©, alors que les rumeurs faisant état de la mort de Toumba Diakité étaient très persistantes dans la nuit de samedi 15 décembre.

Le porte-parole du ministère de la Justice a même indiqué que les conditions de détention de l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara ont été améliorées. « Pas plus tard qu’une semaine on a mis un climatiseur dans sa cellule et renouvelé sa dotation… Son habitat est aujourd’hui amélioré et son alimentation équilibrée », nous a dit Sékou Keita.

En tout cas, Toumba peut être malade, mais rien n’indique qu’il soit mort. Mardi nuit, Me Lancinè Sylla, l’un de ses avocats, a indiqué à Guineenews que la situation de son client reste toujours le même. C’est-à-dire « un Toumba Diakité malade dont son état de santé se détériore jour après jour ». « Nous avons déjà communiqué à plusieurs reprises là-dessus. Son état de santé est très inquiétant, mais les gens ne semblent pas nous prendre au sérieux. Ce qui est à craindre c’est l’irréparable », nous a réitéré Me Sylla dans un entretien téléphonique.