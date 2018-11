Mali: des enseignants dans la rue pour réclamer le dégel de leurs salaires

Ce matin, des enseignants sont descendus dans la rue à Mali pour soutenir leurs camarades qui ont vu leurs salaires gelés suite à la grève déclenchée par le Syndicat des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) depuis le 3 octobre dernier.

Joint par téléphone, un habitant de la commune urbaine à confirmé l’information à Guinéenews.

« Effectivement. Des enseignants sont descendus ce matin dans la rue pour exprimer leur soutien à leurs collègues dont les salaires ont été gelés. Ils ont rencontré les autorités préfectorales et communales pour exiger le dégel des salaires des enseignants grévistes », nous a déclaré au bout du fil notre interlocuteur.

Quant au Secrétaire général de la section locale du SLECG de Mali, il a aussi confirmé cette mobilisation des enseignants contre le gel de leurs salaires. «Les enseignants ont répondu à l’appel pour dénoncer le gel de leurs salaires. Parce que la manière dont les listes ont été remontées, est purement discriminatoire. Au moment où nous prononcions nos discours, les autorités préfectorales, communales et de l’éducation étaient présentes. Nous pensons que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Les autorités nous ont promis de corriger les incohérences la prochaine fois et que de telles erreurs ne se reproduiront plus », a expliqué Aliou Diallo, le Secrétaire général préfectoral du SLECG de Mali à notre téléphone.