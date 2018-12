Mamadou Taran Diallo officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de ministre

Promu au poste de ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale le 27 novembre dernier, Mamadou Taran Diallo a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce lundi 17 décembre 2018.

C’était au cours d’une cérémonie rehaussée de la présence du ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara, du ministre directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Ibrahima Kalil Kaba, ainsi que de nombreux membres de la Société civile.

Dans son discours de circonstance, Mamadou Taran Diallo s’est engagé à œuvrer dans l’esprit d’équipe conformément aux directives du chef du gouvernement et des instructions du président de la République.

« Je voudrais rassurer mes collaborateurs qu’ils trouveront en moi l’ouverture d’esprit et de cœur nécessaire au travail et à la discipline d’équipe que je suis chargé de mener avec eux, conformément aux directives de Monsieur le Premier ministre et des instructions de Son Excellence Monsieur le président de la République », a-t-il promis.

« A mes chers camarades de la Société civile, que je suis fier d’être un des leurs. Cette promotion est la vôtre et pour nous tous. Aidez-moi à la porter et à l’incarner. Je m’emploierai à être à la hauteur de vos attentes et de vos espérances en faisant du ministère un lieu de rencontres et de solutions citoyennes pur des dialogues et concertations pacificateurs et consensuels face aux épreuves éventuelles qui pourraient surgir dans le développement économique, social et la construction de la démocratie dans notre pays », a promis le nouveau promu.